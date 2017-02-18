Darbecilerinin Yargılanacağı Bin 558 Kişilik Salon Duruşmalara Hazır
FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin yargılamaların yapılacağı, bin 558 kişi kapasiteli Türkiye'nin en büyük duruşma salonunun inşaatı bitti.
Adalet Bakanlığı tarafından Sincan Cezaevi Yerleşkesi'nde geçen Ağustos ayında başlanan inşaat çalışmaları tamamlanan duruşma salonu Anadolu Ajansı (AA) tarafından görüntülendi.
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe teşebbüsüne ilişkin Ankara'da yürütülen soruşturmalar kapsamında açılacak davaların görüleceği duruşma salonu 720 sanık, 600 avukat, 154 izleyici ve 84 basın mensubu olmak üzere bin 558 kişi kapasiteye sahip.
12 bin 500 metrekarelik kapalı alana sahip duruşma salonu, ses, görüntü ve güvenlik sistemleriyle donatıldı. Avukatların yer alacağı bölümlerde ise özel ses sistemleri kuruldu.
Savunma yapacak olan avukatın özel donanımlı mikrofonun düğmesine basmasıyla mahkeme başkanının önünde bulunan ekranda konuşma talebi yazacak. Mahkeme başkanının onay vermesinin ardından avukatın savunma yaptığı sırada salonun içerisinde yer alan 3 hareketli kamera devreye girecek.
Avukatın bulunduğu bölümü kayıt altına alacak kameraların yansıttığı görüntüler, mahkeme heyetinin bulunduğu bölgedeki ekranlara da yansıtılacak. Kameralar, sanıkların savunmaları sırasında da kayıt alacak.
Görüntüler, salonun her iki yanında bulunan 5 metre yüksekliğindeki "led" ekranlarda görülebilecek. Salonunun tavanlarındaki 13 ayrı mikrofon ise duruşma süresince ses kaydı yapacak.
Duruşma salonunda 3 mahkeme başkanı, 9 üye, 5 savcı, müzakere, toplantı, baro ve basın odası yer alıyor. Kafeterya ile yemekhanenin de oluşturulduğu binada 6 ayrı nezarethane bulunuyor.
İlk duruşma 28 Şubat'ta
Duruşma salonunda ilk duruşma 28 Şubat'ta yapılacak. Darbe girişimine katıldıkları gerekçesiyle Ankara'nın Polatlı ilçesindeki 58. Topçu Tugayı ve Topçu ve Füze Okul Komutanlığında görevli 330 sanık hakkında Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesine açılan dava yeni duruşma salonunda görülecek.
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