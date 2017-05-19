Cumhurbaşkanı Erdoğan HSK'ya 4 Üye Atadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliklerine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyeliği sona eren Mehmet Yılmaz ve Halil Koç ile Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hüseyin Şahin ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Akif Ekinci'yi seçti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anayasa'nın 159. maddesi ve geçici 21. maddesinin (C) fıkrası gereği, HSK üyelerini seçtiği belirtildi.

Buna göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, adli yargı hakim ve savcıları arasından Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hüseyin Şahin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Akif Ekinci, HSYK üyeliği sona eren Mehmet Yılmaz ile idari yargı hakim ve savcıları arasından, HSYK üyeliği sona eren Halil Koç'u HSK üyeliğine seçti.