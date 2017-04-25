Cumhurbaşkanı Erdoğan: AKPM’nin Kararını Tanımıyoruz

Reuters'a konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKPM'nin Türkiye'yi siyasi denetim altına alma kararını değerlendirdi.

Erdoğan, "Karar tamamen siyasi tanımıyoruz." açıklamasını yaptı.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ndeki "Türkiye'de Demokratik Kurumların İşleyişi" konulu oturumun sonundaki oylamada, Türkiye'nin 2004 yılında çıktığı denetim sürecine geri dönmesini öngören tasarıyı onaylamıştı. Böylece AKPM; 45'e karşı 113 oyla Türkiye'yi siyasi denetime almıştı.

Ayrıca Erdoğan, resmi sonuçlar açıklandıktan sonra AK Parti'nin başına döneceğini açıkladı.

Öte yandan TSK'nın Sincar'a düzenlediği hava harekatlarıyla ilgili konuşan Erdoğan, "Operasyonlarla ilgili ABD ve Rusya'ya bilgi verdik. Teröristler yok edilene kadar operasyonlar sürecek" dedi.