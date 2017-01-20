CHP Binasını Kundaklayan Sanığa 3 Ayrı Suçtan 7 Yıl Hapis

Kayseri’de, CHP Hacılar ilçe binasını kundaklayan ve bir okul ile belediyeye ait tuvaletin duvarına yazı yazan sanık, 7 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nce, tutuklu yargılanan N.A’ya Kayseri’de, Gündoğanlar Ortaokulu’nun istinat duvarı ile Hacılar Belediyesi 15 Temmuz Şehitler Parkı’ndaki tuvaletin duvarına sprey boyayla yazı yazdığı gerekçesiyle 2 yıl 2 ay, Hacılar CHP ilçe binasında kasten yangın çıkardığı ve bunu benzin dökerek yaptığı için 4 yıl, iş yeri dokunulmazlığını ihlâl suçundan da 1 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

N.A, hakkında hüküm verildiği ve kaçma şüphesi oluşmadığından mahkemece tahliye edildi.