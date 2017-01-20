CHP Binasını Kundaklayan Sanığa 3 Ayrı Suçtan 7 Yıl Hapis
Kayseri’de, CHP Hacılar ilçe binasını kundaklayan ve bir okul ile belediyeye ait tuvaletin duvarına yazı yazan sanık, 7 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nce, tutuklu yargılanan N.A’ya Kayseri’de, Gündoğanlar Ortaokulu’nun istinat duvarı ile Hacılar Belediyesi 15 Temmuz Şehitler Parkı’ndaki tuvaletin duvarına sprey boyayla yazı yazdığı gerekçesiyle 2 yıl 2 ay, Hacılar CHP ilçe binasında kasten yangın çıkardığı ve bunu benzin dökerek yaptığı için 4 yıl, iş yeri dokunulmazlığını ihlâl suçundan da 1 yıl 1 ay hapis cezası verildi.
N.A, hakkında hüküm verildiği ve kaçma şüphesi oluşmadığından mahkemece tahliye edildi.
- Yorumlar 0
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
CHP Binasını Kundaklayan Sanığa 3 Ayrı Suçtan 7 Yıl HapisKayseri’de, CHP Hacılar ilçe binasını kundaklayan ve bir okul ile belediyeye ait tuvaletin duvarına yazı yazan sanık, 7 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı.
Esed'in Muhibbi Hüsnü Mahalli'ye Tahliye KararıTürkiye’de ikamet eden katil Esed'in muhiplerinden gazeteci Hüsnü Mahalli'nin tahliyesine karar verildi.
HDP’li Ayşe Acar Başaran Gözaltına AlındıHDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında açılan soruşturma kapsamında ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındı.
Diyarbakır’ın Bismil İlçesinde 3 PKK’lı Gözaltına AlındıDiyarbakır’ın Bismil ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bi r araçta bulunan 3 PKK’lı gözaltına alındı.
Sarıyer’de DHKP-C Operasyonu: 2 Gözaltıİstanbul’un Sarıyer ilçesinde Terörle Mücadele, Özel Harekât ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerince DHKP-C’ye yönelik 3 ayrı adrese yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
RÖPORTAJ
- Davutoğlu: Siyaseti Dizayn Etmeye ÇalışıyorlarAhmet Davutoğlu, “İlk tur tamamlandı, fire olmadığı ortaya çıktı. İkinci turda da hiçbir şekilde bir tereddüt AK Parti bünyesinde ortaya çıkmaz” dedi.
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
- İdlib Risk AltındaKızılay Başkanı Kınık, ateşkes kapsamı dışındaki grupların rejimle ve kendi aralarındaki çatışma riski nedeniyle İdlib'de yaşayanların diken üstünde olduğunu belirtti.
- ABD ile Rusya Arasındaki Siber SavaşABD ve Rusya arasındaki yeni krizin alanı siber dünya. Soğuk Savaşın bu yeni yansıma alanında hangi ülkenin ne yaptığını, krizin boyutlarını, uluslararası sisteme yansımaları…
KURAN ÇALIŞMALARI
- Şeriatla Hükmetmeyen Kâfir Olur mu?Hayrettin Karaman, “Şeriatla Hükmetmeyenler Kafir Olur mu?” sorusunu analiz etmiş.
- Müslüman, Dünyayı Yorumlamakla Değil Değiştirmekle MükelleftirMüslüman, dünyayı yorumlamakla değil değiştirmekle mükelleftir. Keza yorumlamak kolay, değişim için gayret göstermek zor olandır.
- “Savaş Ölünce Değil, Düşmana Benzeyince Kaybedilir”Başkasına benzemeye çalışmak varoluşsal bir meseledir ve sonuçta kimliğin yok olmasına müncer olur.
- Cihada Herkesin Katılması Zorunlu mudur?Abdülhakim Beyazyüz, Cihad ve kıtal/savaş ile bağlantısı üzerine kaleme aldığı yazı dizisinin bu bölümünde "Cihad herkese zorunlu mudur?" sorusuna cevap arıyor.
- Selametin Değil Rezaletin Habercileri
- “İslam Ülkeleri Ekonomi Alanında İslami Değil”
- Gambiya'da Askeri Müdahale Başlattılar!
- Reina Failinin İlk Açıklamaları
- ABD, Batı Halep’te Direnişçileri Hedef Aldı!
- “Yalan Yazan Gazetelere Tepkiliyim”
- Şam’ın Fethi Cephesi: Yolumuza Devam Ediyoruz
- Esed'in Muhibbi Hüsnü Mahalli'ye Tahliye Kararı
- İslam İşbirliği Teşkilatı’ndan (İİT) Arakan Bildirisi
- Rüşvet Belası
- Yeni Torba Yasada Neler Var?
- Kan ve Gözyaşı Bırakıp Gitti
- ABD, Batı Halep’te Direnişçileri Hedef Aldı!
- Gambiya'da Askeri Müdahale Başlattılar!
- Kılıçdaroğlu'ndan Anayasa Mahkemesine Gideceğiz Açıklaması
- HDP’li Ayşe Acar Başaran Gözaltına Alındı
- Mülteciler Sırbistan'da Ölüme Terkedildi
- AP Röportörü Piri, Meclis’te Vandallığa Soyunan Meslektaşlarına Destek Çıktı!
- “İslam Ülkeleri Ekonomi Alanında İslami Değil”
- Esed'in Muhibbi Hüsnü Mahalli'ye Tahliye Kararı
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- Fuat Uğur ve Cem Küçük’ün 3 Günlük Haksöz Tezviratı
- “28 Şubat'tan Bugüne: Kemalist Vesayet ve Değişimin Yönü”
- Ya IŞİD İddiasıyla Gözaltına Alınan Çeçenlerin IŞİD’le Alakası Yoksa?
Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim