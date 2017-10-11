Cari Açık Ağustos Ayında Azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, Ağustos 2017 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, cari işlemler açığı ağustosta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 171 milyon dolar azalarak 1 milyar 237 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bunun sonucunda, 12 aylık cari işlemler açığı 36 milyar 972 milyon dolar oldu.

Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 689 milyon dolar artarak 4 milyar 279 milyon dolara ulaşmasına rağmen, hizmetler dengesinden kaynaklanan net gelirlerin 637 milyon dolar yükselerek 3 milyar 511 milyon dolar giriş kaydetmesi etkili oldu.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 658 milyon dolar artarak 2 milyar 997 milyon dolara yükseldi.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre 112 milyon dolar azalarak 591 milyon dolara geriledi. Aynı dönemde, İkincil Gelir Dengesi kalemi kaynaklı girişler 136 milyon dolar artarak 206 milyon dolara çıktı.

AA Finans Cari İşlemler Açığı Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, ağustosta cari işlemler açığının 1,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşeceği tahmininde bulunmuştu. Öte yandan, temmuz ayı cari açık verisi 5 milyar 121 milyon dolardan 5 milyar 145 milyon dolara revize edildi.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre 505 milyon dolar azalarak 657 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Resmi rezervlerde ise 3 milyar 401 milyon dolar azalış gözlendi.

Kaynak: AA