Bulgar Göstericiler Sınırı Türk Seçmenlere Kapattı

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24.03.2017 22:02
Bulgar Göstericiler Sınırı Türk Seçmenlere Kapattı
Bulgaristan'daki genel seçimler gerçekleştirilirken, Bulgar göstericiler sınırı kapattı. Türkiye'den gidenlerin göstericilerin bulunduğu bölgeye geçişine izin verilmiyor.

Bulgaristan'da pazar günü yapılacak genel seçimler öncesinde bazı siyasi partilerin, Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşların Bulgaristan'a gelip oy kullanmalarını istemediklerini açıklamasının ardından, Kapıkule Sınır Kapısı'nın karşısındaki Kapitan Andreevo Sınır Kapısı yakınlarındaki protesto gösterileri sürüyor. Bu gün de çağrılar üzerine toplanan protestocular, Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşların Bulgaristan'a geçişlerini engellemek için yolu trafiği kapattı. Bulgar yetkililer ise Türk gazetecilerin ülkeye girişine, 'güvenlik' gerekçesiyle izin vermedi.

Bazı partiler "Türkiye'deki seçmenler gelmesin" dedi

Bulgaristan'da pazar günü yapılacak genel seçimlere Türkler'in kurduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi (HÖH) ile Sorumluluk, Özgürlük ve Hoşgörü İçin Demokratlar Partisi de (DOST) katılacak. Seçimler öncesi bazı Bulgar partiler, Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşların ülkelerine gelip oy kullanmalarını istemediklerini açıkladı, geçen salı günü Kapıkule Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda biraraya gelen çeşitli gruplar eylem yaptı. Ellerinde Bulgar bayrakları taşıyan gruplar yola zincir çekip, araç lastikleriyle yolu da geçişe kapattı.

Aynı bölgede bugün daha büyük bir protesto eylemi yapılacak olması nedeniyle, bölgede Bulgar polisi tarafından sıkı güvenlik önlemleri alındı.

Sabah erken saatlerde Bulgaristan'a oy kullanmak için otobüslerle gelen çifte vatandaşlar Kapıkule Sınır Kapısı'ndan sorun yaşamadan karşı tarafa geçiş yaptı.

Yol geçişe kapandı

Saat 11.00 sıralarından itibaren ise Bulgar protestocular Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda biraraya gelmeye başladı. Ellerinde Bulgar bayrakları bulunan protestocular, yolu geçişe kapattı.

Bulgarların protestosunu takip etmek için bu ülkeye gitmek üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan çıkış yapan Türk gazetecilere ise Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda ülkeye girişlerine izin verilmedi. Bulgar yetkililer, eylem yapılacağını belirterek, gazetecilerin girişlerine 'güvenlik' gerekçesiyle izin verilmediğini belirtti. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yapan gazeteciler, izin verilmemesi üzerine iki ülke arasındaki tampon bölgede bekleyişlerini sürdürüyor.

Kaynak: Yeni Şafak

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