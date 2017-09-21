Budistler, Arakanlılara Yardım Götüren Gemiye Saldırdı!

Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii’nin ofisinden yapılan açıklamada, bazı Budist milliyetçilerin, Arakan’ın başkenti Sitwe’de Uluslararası Kızılhaç Komitesi ekiplerinin Arakanlı Müslümanlara gönderilecek yardım malzemesini gemiye yüklemelerine engel olmaya çalıştığı belirtildi.

AA’da yer alan habere göre, açıklamada, sayıları 300’ü bulan Budist milliyetçilerin gemiye molotofkokteyli atmasıyla olayların büyüdüğü ifade edildi.

Polisin havaya ateş açarak ve tazyikli su kullanarak kalabalığa müdahale ettiği kaydedilen açıklamada, 8 kişinin gözaltına alındığı vurgulandı.

Bazıları da Polise Sapanla Saldırdı

Adının açıklanmasını istemeyen bir polis memuru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırganlardan bazılarının yardım gemisine molotofkokteyli attığını, bazılarının da polise sapanla saldırdığını söyledi.

Gemideki yardım malzemesinin, 25 Ağustos’tan bu yana Myanmar ordusu ve Budist çetelerin saldırısı altındaki Maungdaw’da evlerini kaybeden Arakanlı Müslümanlara götürülmesi planlanıyordu.

Bangladeş’e 25 Ağustos’tan bu yana 421 binden fazla Arakanlı Müslüman ulaştı.