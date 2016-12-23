Bu Defa Kemalist Subaylar Yerine ABD'li Eski Elçi Konuştu

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23.12.2016 03:29
Bu Defa Kemalist Subaylar Yerine ABD'li Eski Elçi Konuştu
Türkiye’de seküler geleneğin bozulmaması gerektiğini iddia eden ABD’li eski Büyükelçi John Herbst, Pakistan’ı örnek göstererek Kemalist subayların artık kolayca dillendirmediği fikirlerini onlar adına açıkladı.

Atlantik Konseyi’nin uzmanlarından emekli büyükelçi Herbst, “Pakistan’da en önemli kurumların başında yer alan ordu, geleneksel olarak seküler bir yapıydı. Ama zaman içerisinde, kısmen İslamcılaşan genç askerlerin terfi edip yükselmesiyle ve üst kademelere gelmeleriyle bu yapı değişti. Türkiye’de bu yaşandı demiyorum ama bir ölçüde buna benzer bir duruma tanıklık ediyor olabileceğimizi düşünüyorum. Böyle bir gelişmenin Türkiye’nin geleceği ile ilgili çok ciddi sonuçları olacaktır” görüşlerini sarfederek, Kemalist ordu geleneğine güçlü bir şekilde dönülmesini istedi.

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