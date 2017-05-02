BM Darbeci Sisi’yi Fırçaladı!

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Raad Hüseyin, Mısır’ın uyguladığı sıkı güvenlik önlemlerinin radikalizmi körüklediğini söyledi. Mısır geçen ay, iki kiliseye yönelik bombalı saldırılarla sarsılmıştı. IŞİD’in üstlendiği saldırılarda 45 kişi öldü. Olaylardan sonra Mısır’ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi, 3 ay süreyle olağanüstü hâl ilan etmişti.

Cenevre’de düzenlediği basın açıklamasında kiliseye yönelik saldırıları kınayan Hüseyin, Mısır’ın IŞİD ile mücadele tutumunu eleştirdi. Yapılanların sorunu daha da kötüleştirdiğini söyledi.

"Olağanüstü hâlin, yüksek sayıdaki tutuklamaların, işkencelerin ve keyfi tutuklamaların hapishanelerde radikalizmi kolaylaştırdığını düşünüyoruz" ifadelerini kullanan Hüseyin, "Sivil toplum örgütlerine darbe indirmek terörle mücadele için iyi bir yöntem değil" diye konuştu ve "Ulusal güvenlik tabii ki her ülke için bir öncelik. Ancak bu insan hakları pahasına olmamalı" dedi.

Mısır: Sorumsuzca ve adil olmayan bir yorum

Mısır, BM’nin açıklamasına tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeid, BM’nin söz konusu açıklamalarını Mısır’daki durumun "sorumsuzca ve adil olmayan bir yorumu" olarak niteledi. Ebu Zeyd, Mısır’da toplumun, terör saldırılarının hedefi haline geldiğini söyledi.

Olağanüstü hâl uygulamasını savunan sözcü, bunun seçilmiş bir parlamentodan geçtiğini ve anayasa ile uyumlu olduğunu söyledi.

Ebu Zeyd, "Yüksek Komiser’in, olağanüstü hâl uygulayan benzer durumdaki diğer ülkeleri eleştirdiğini görmedik" çıkışını yaptı.

Mısır’daki askeri darbeden sonra 2014’te Cumhurbaşkanı koltuğuna gelen Sisi, ülkeye istikrâr getireceği sözünü vermişti.

Kaynak: Reuters