'Bir Aylık Yağış Bir Günde Yağacak'

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selahattin İncecik, AA muhabirine, dün İstanbul'da meydana gelen aşırı sağanağın nedenleri, etkileri ve bundan sonrası için yapılması gerekenlere ilişkin görüşlerini paylaştı.

Dünya genelinde özellikle son 20 yıldır önemli iklim değişikliği meydana geldiğini ve bunun da ilgili kurum ve kuruluşların raporlarına yansıdığını ifade eden İncecik, artık bunun somut sonuçlarının görünmeye başlandığını söyledi.

İncecik, artık yaşanan somut örnekler üzerinden konuşmaya başladıklarını ve açıklamaların buna göre yapılması gerektiğini aktararak, "Küresel iklim değişikliğinin en önemli göstergesi yağış rejimlerinin değişmesi. Şunu net olarak görmeliyiz ki bu bölgede ve Türkiye'de artık yağış rejimi değişiyor. Bu çok önemli bir sonuçtur. Bundan sonra bir ayda meydana gelecek yağışlar, birkaç günde daha şiddetli olarak yağacak. Özellikle bahar ve yaz mevsimlerinde bunları sıklıkla yaşayacağız. Aşırı ısınmaya bağlı olarak bu tür yağmurlar sık sık yağacak. Bir aylık yağışın bir günde yağdığını da görebiliriz." diye konuştu.

Bunun önemli sonuçları olacağını ve olmaya başladığını dile getiren Prof. Dr. İncecik, şöyle devam etti:

"Ülkemizde özellikle dik gelişmeli yani konvektif yağışlar daha çok görülmeye başlandı. Bu yağışlar özellikle bahar ve yaz aylarında Türkiye ve çevresini daha fazla etkiliyor. Bunun sonucu olarak da bir ayda meydana gelmesi gereken yağışın bir günde yağması gibi bir gerçek ortaya çıktı. Bu durum daha da artarak devam edecek. Bu durum çok önemli. Çünkü, diyelim ki bir yere bir ayda metrekareye normal değerlere göre 50 kilogram yağış düşmesi gerekiyor. Ancak bu yağışın bir günde meydana geldiğini düşünün. Böyle bir durumda yağışın gerçekleşeceği o bölgede ciddi sorunların yaşandığını görebilirsiniz."

Özellikle yerel yönetimlerin altyapıyı, bu durumu göz önünde bulundurarak elden geçirmesi gerektiğinin önemine değinen İncecik, can ve mal kaybının olmamasını sağlayacak bir stratejinin belirlenmesi gerektiğini dile getirdi.

İncecik, iklim değişikliğinin başka bir durum daha oluşturduğunu belirterek, "Isı dalgaları oluştu. Bunlar da giderek artıyor ve daha da artacak. Özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu da bunların artacağını yapılan çalışmalarda görüyoruz. Sonuç olarak, iklim değişikliğine karşılık mutlaka vakit geçirmeden ciddi önlemler almamız gerekiyor. Derelerin ıslah çalışmalarının bitirilmesi lazım. O derede akamayan fazla su başka yerlere gidiyor ve hasar yaratıyor." ifadelerini kullandı.

AA