Binali Yıldırım ‘Kurunun Yanında Yaş Yanmayacak’ Diyor Ama…

Konuşmasında gündemdeki sıcak gelişmelerden ekonomiye, dış politikadan 15 Temmuz darbe girişimine değin birçok konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Binali Yıldırım, FETÖ ile mücadele sürecinin yol açtığı mağduriyetler ve bunların giderilmesi noktasında yapılan çalışmalar hakkında da vurgular yaptı.

Binali Yıldırım’ın konuşmasından konuyla ilgili olan vurgu ve tespitleri yorumlamaksızın ilginize sunuyoruz:

168 BİN ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Türkiye'de 15 Temmuz'u referans almadan yapılacak her değerlendirme yok hükmündedir. Bugünü kadar 168 bin 977 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 33 bin 180'i kamu görevinden uzaklaştırıldı. 111 bin 240'ı ihraç edildi. Diğerleri de yapılan incelemelerden sonra görevine iade edildi. Aralarında mükerrrer olanlarla birlikte 300 bin itiraz başvurusu alındı. Bunların hepsi tek tek inceleniyor. Başvuruların çok yönlü ve detaylı incelemek amacıyla OHAL İnceleme Komisyonu'nu KHK ile kurduk ve dün itibarıyla çalışmaya başladı. AHİM'de yapılan başvuruları bu komisyonu yeni bir iç hukuk yolu olarak gösterip ve bunu işaret ederek bu müracaatları reddetti. Ülkemiz aleyhine 24 bin başvuru varken bu başvuru sayısı 12 bine inmiştir. Önümüzdeki günlerde bunun tamamı reddedilecek ve başvurular İtirazları İnceleme Komisyonu'nda ele alınacaktır.

KURUNUN YANINDA YAŞ YANMAYACAK

Toplam başvuruların 120 bin civarında olacağını tahmin ediyoruz. Kurunun yanında yaş yanmayacak. Bu komisyonun en önemli özelliği incelemelerden sonra eğer göreve iade yönünde bir karar çıkarsa ilgili kurum 15 gün içerisinde o kişiyi tekrar görevine başlatılacak. Yapılan memuriyette çıkarma işlemi doğru olarak teyid edilirse o zaman da muhatabın yargıya gitme yolu açılmış olacak. Ondan sonrası yargının işidir. Eğer üst düzey memursa, doğrudan Danıştay'a daha alt kademelerde idare mahkemesine başvurmak üzere haklarını arayacaklardır. Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuk devletinde insanlar hukukun öngördüğü kurallar çerçevesinde haklarını ararlar ve yargılama gerçekleştirir.

ZALİMLE MAZLUMU AYNI KEFEYE KOYAMAYIZ

Hiçbir devlet kendisine sadakat göstermeyen memurlarla çalışmaz. Bile bile içeriden senin sırtına hançer saplayacak insanlar varken nasıl yöneteceksiniz ülkeyi? Tabii ki bu temizlik yapılacak. Sonuna kadar yapılacak. Hiçbir mikrop kalmayacak şekilde bu temizliği yapacağız. Zalimle mazlumu da aynı kefeye koymayacağız.

OHAL VATANDAŞA DEĞİL, DEVLETE İLAN EDİLDİ

Yüce Meclis'e OHAL'in 3 ay uzatılması için müracaatımızı yaptık. Meclis genel kurulumuz bu konuyu görüştü ve AK Parti ile MHP'li milletvekillerinin desteğiyle OHAL 3 ay daha uzamış oldu. OHAL vatandaşa değil devlete, idareye ilan edildi. İsteyen mitingini, yürüyüşünü yapıyor. Herkesin işi gücü yerinde. Vatandaşlarımızın hayatı huzur ve güven içerisinde devam ediyor. OHAL'i bahane ederek Türkiye'nin büyümesi, gelişmesi, ilerlemesinin önüne taş koyan hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayız.