Başbakan Yıldırım: Irkçılık Yapan Bizden Değildir

Başbakan Binali Yıldırım, Hakkari'de halka hitap etti.

Başbakan Yıldırım, yaptığı konuşmada, "Merak etmeyin, biz alçakların önünde eğilmeyiz, sadece rükuda eğiliriz. Terör azaldıkça kaynaklarımız, yatırımlar, yeni fabrikalar artacak. Çocuklarımız okula seve seve gidecek. Böyle olunca ne olacak? Kalkınacağız. Avrupa çıldırsın, ne yaparsa yapsın, bu yürüyüşü durduramaz." dedi.

Başbakan Yıldırım sözlerine şöyle devam etti:

"Türk ile Kürt birdir, kardeştir, birlikte Türkiye’dir. Irkçılık yapan bizden değildir. Bizim dinimizin emri budur. Irkçılık yok, etnik milliyetçilik yok, dini milliyetçilik yok, bölgesel ayrımcılık yok. Hakkari'yle, Kırklareli'yle, Sinop'la, Hatay'la, 780 bin kilometrekare vatan toprağıyla hep biriz, beraberiz, kardeşiz, birlikte Türkiye’yiz."