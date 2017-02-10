Başbakan Yıldırım: İnşallah 16 Nisan’da Referandum Yapılacak
Anayasa değişikliği ile ilgili teklif Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı ve referandumda oylanmak üzere Resmî Gazete’de yayımlanması için başbakanlığa gönderildi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım, “Cumhurbaşkanı’mız anayasa değişikliğini onayladı, dolayısıyla artık halk oylaması, diğer adıyla referandumun tarihi de netleşti. İnşallah 16 Nisan tarihinde referandum yapılacak. Meclis’in hâllettiği, Cumhurbaşkanı’mızın imzaladığı bu değişikliğin vatandaşlarımız tarafından da nihai tasdiki yapılacak.” ifadelerini kullandı.
Anayasa Değişikliği Teklifi Neler Getiriyor?
Milletvekili sayısı 550’den 600’e çıkarılacak, milletvekili seçilebilme yaşı 25’ten 18’e indirilecek.
TBMM ve Cumhurbaşkanı seçimleri 5 yılda bir aynı gün yapılacak. Bir sonraki genel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimi, 3 Kasım 2019’da birlikte yapılacak.
Cumhurbaşkanı seçilen kişinin partisiyle ilişiği kesilmeyecek. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, Cumhurbaşkanı tarafından atanacak ve görevden alınacak.
Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri ile teşkilat yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması, cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenecek.
Cumhurbaşkanı hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilecek.
Cumhurbaşkanlığına, siyâsî parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde 5’ini alan partiler ile en az 100 bin seçmen aday gösterebilecek.
TBMM üye tam sayısının 5’te 3 çoğunluğu ile seçimlerin yenilenmesine karar verebilecek. Cumhurbaşkanı’nın, seçimlerin yenilenmesine karar vermesi hâlinde TBMM genel seçimi ile Cumhurbaşkanı seçimi birlikte yapılacak. Cumhurbaşkanı’nın ikinci döneminde Meclis, seçimlerin yenilenmesine karar verirse Cumhurbaşkanı bir kez daha aday olabilecek.
Anayasa Mahkemesi’nin üye sayısı 17’den, 15’e düşürülecek.
Süreç Nasıl İşleyecek?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayının ardından, teklif referanduma sunulmak üzere Resmî Gazete’de yayımlanacak.
1987 yılında düzenlenen Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun doğrultusunca referandum, anayasa değişikliği teklifinin Resmî Gazete’de yayımını takip eden 60. günden sonraki ilk pazar günü yapılacak.
Bu durumda referandumun 16 Nisan Pazar günü yapılması gerekiyor.
Referandumda beyaz renk üzerinde “Evet”, kahverengi üzerinde “Hayır” ibareleri bulunan iki ayrı renkten oluşan birleşik oy pusulası kullanılacak.
Seçmenler, üzerinde “Tercih” yazan mührü birleşik oy pusulasında tercih ettiği kısmın üzerine basarak oyunu kullanacak.
Kullanılan geçerli oyların yarıdan bir fazlasının, “Evet” çıkması hâlinde anayasa değişikliği teklifi kabul edilmiş olacak. Aksi durumda da anayasa değişikliği teklifi reddedilmiş sayılacak.
Kaynak: AA, BBC Türkçe
- Yorumlar 0
- Kul Sadi Yüksel: “Şirkin Her Türlüsünü Reddetmek, Tevhid'in Gereğidir!”Yeni Akit gazetesinden Ziya Gündüz, Kul Sadi Yüksel ile yeni çıkan “Tevhid ve Ahlak” kitabı çevresinde bir röportaj gerçekleştirdi.
- Nabi Avcı, Zaman ve Yeni Şafak Dönemlerini AnlattıKültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, kurucu kadrosunda yer aldığı Zaman gazetesi ve Yeni Şafak hakkında Yeni Şafak gazetesinden Ayşe Olgun’a ilginç bilgiler verdi.
- Davutoğlu: Siyaseti Dizayn Etmeye ÇalışıyorlarAhmet Davutoğlu, “İlk tur tamamlandı, fire olmadığı ortaya çıktı. İkinci turda da hiçbir şekilde bir tereddüt AK Parti bünyesinde ortaya çıkmaz” dedi.
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
- Bir İşgüzarlık Örneği Olarak “Meal Müçtehidliği”Yazısında kendisine gelen bir mail örneği üzerinden “meal müçtehidliğine soyunanlar”ın tutarsızlıklarını eleştiren Mustafa Öztürk, bu zihniyetin namazda hafî ve cehrî kıraat meselesinde sergiledikleri işgüzarlığa dair dikkat çekici tespitlerde bulunmuş.
- Şeytan Hayatımızın Neresinde?Şeytan-insan ilişkisi, balık-olta ilişkisine benziyor. Balık, oltadaki yeme kanarsa, oltaya yakalanıyor. Eğer balık oltadaki yemden sakınırsa, ne kadar olta olursa olsun, balık güvendedir.
- Kur’an’da İnsanın Zalim Olması Ne Demektir?Abdulhakim Beyazyüz, Kur’an’da geçen “İnsanın zalim olması” konusunu okuyucularımız için değerlendirmiş.
- Şeriatla Hükmetmeyen Kâfir Olur mu?Hayrettin Karaman, “Şeriatla Hükmetmeyenler Kafir Olur mu?” sorusunu analiz etmiş.
- Tahrir-u Şam Heyeti lideri Ebu Cabir’den Açıklama
- Doğu Guta’da Yüzlerce Rejim ve Hizbullah Milisi Öldürüldü!
- El Bab'da Esed Güçleri İle Ahrar’uş Şam Arasında Çatışma
- Canikli'den İhraç Açıklaması: Yanlış Düzeltilecek
- OHAL Böyle mi Yürütülmeli?
- Abdullah Muhaysini’den “Tahrir Şam’a Nasihat”
- Eskişehir’de Fetih El-Şam’dan Gözaltına Alınanlar Serbest Bırakıldı
- Öğrenci Etüt Merkezlerine KHK Düzenlemesi
- Direnişçiler, Kürt Dağındaki Reşa Tepesinde Kontrolü Sağladı
- Hikmetyar 3 Hafta Sonra Afganistan'a Dönüyor
- Fransa'nın Başına Faşist Bir İktidar mı Geliyor?
- Özgür-Der Adana Temsilciliğinde Yazar-Okur Buluşması Gerçekleştirildi
- Doğu Guta’da Yüzlerce Rejim ve Hizbullah Milisi Öldürüldü!
- Tahrir-u Şam Heyeti lideri Ebu Cabir’den Açıklama
- Canikli'den İhraç Açıklaması: Yanlış Düzeltilecek
- Eskişehir’de Fetih El-Şam’dan Gözaltına Alınanlar Serbest Bırakıldı
- OHAL Böyle mi Yürütülmeli?
- Diyarbakır'da Belediye Otobüslerinde Ücretsiz İnternet Hizmeti Başladı
- “Ahmet Türk’ün Tahliye Edilmesinden Memnuniyet Duydum”
- Yasin Börü Davasında 23 Sanık Hakkında 6'şar Kez Müebbet Talebi
- Özgür-Der: “KHK Listelerinin Yol Açtığı Hukuksuzluklara Son Verilsin!”
- Rusya: PKK ve YPG'yi Terörist Olarak Görmüyoruz
- “28 Şubat'ın Unutulan Mağdurları: Zindandaki Müslümanlar”
- Asıl İhraç Edilmesi Gerekenler Kimler?
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim