Başbakan Yıldırım: İnşallah 16 Nisan’da Referandum Yapılacak

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10.02.2017 15:59
Başbakan Yıldırım: İnşallah 16 Nisan’da Referandum Yapılacak
Başbakan Yıldırım, “Cumhurbaşkanımız anayasa değişikliğini onayladı, dolayısıyla artık halk oylaması, diğer adıyla referandumun tarihi de netleşti. İnşallah 16 Nisan tarihinde referandum yapılacak.” dedi.

Anayasa değişikliği ile ilgili teklif Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı ve referandumda oylanmak üzere Resmî Gazete’de yayımlanması için başbakanlığa gönderildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım, “Cumhurbaşkanı’mız anayasa değişikliğini onayladı, dolayısıyla artık halk oylaması, diğer adıyla referandumun tarihi de netleşti. İnşallah 16 Nisan tarihinde referandum yapılacak. Meclis’in hâllettiği, Cumhurbaşkanı’mızın imzaladığı bu değişikliğin vatandaşlarımız tarafından da nihai tasdiki yapılacak.” ifadelerini kullandı.

Anayasa Değişikliği Teklifi Neler Getiriyor?

Milletvekili sayısı 550’den 600’e çıkarılacak, milletvekili seçilebilme yaşı 25’ten 18’e indirilecek.

TBMM ve Cumhurbaşkanı seçimleri 5 yılda bir aynı gün yapılacak. Bir sonraki genel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimi, 3 Kasım 2019’da birlikte yapılacak.

Cumhurbaşkanı seçilen kişinin partisiyle ilişiği kesilmeyecek. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, Cumhurbaşkanı tarafından atanacak ve görevden alınacak.

Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri ile teşkilat yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması, cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilecek.

Cumhurbaşkanlığına, siyâsî parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde 5’ini alan partiler ile en az 100 bin seçmen aday gösterebilecek.

TBMM üye tam sayısının 5’te 3 çoğunluğu ile seçimlerin yenilenmesine karar verebilecek. Cumhurbaşkanı’nın, seçimlerin yenilenmesine karar vermesi hâlinde TBMM genel seçimi ile Cumhurbaşkanı seçimi birlikte yapılacak. Cumhurbaşkanı’nın ikinci döneminde Meclis, seçimlerin yenilenmesine karar verirse Cumhurbaşkanı bir kez daha aday olabilecek.

Anayasa Mahkemesi’nin üye sayısı 17’den, 15’e düşürülecek.

Süreç Nasıl İşleyecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayının ardından, teklif referanduma sunulmak üzere Resmî Gazete’de yayımlanacak.

1987 yılında düzenlenen Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun doğrultusunca referandum, anayasa değişikliği teklifinin Resmî Gazete’de yayımını takip eden 60. günden sonraki ilk pazar günü yapılacak.

Bu durumda referandumun 16 Nisan Pazar günü yapılması gerekiyor.

Referandumda beyaz renk üzerinde “Evet”, kahverengi üzerinde “Hayır” ibareleri bulunan iki ayrı renkten oluşan birleşik oy pusulası kullanılacak.

Seçmenler, üzerinde “Tercih” yazan mührü birleşik oy pusulasında tercih ettiği kısmın üzerine basarak oyunu kullanacak.

Kullanılan geçerli oyların yarıdan bir fazlasının, “Evet” çıkması hâlinde anayasa değişikliği teklifi kabul edilmiş olacak. Aksi durumda da anayasa değişikliği teklifi reddedilmiş sayılacak.

Kaynak: AA, BBC Türkçe

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