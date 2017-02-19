Barselona’da Mülteci Protestosu: Sınırları Açın

İspanya’nın Barselona kentinde çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla mültecilere destek olmak için düzenlenen gösteride, Avrupa’ya, “Daha fazla ölüm olmasın, mültecilere sınırları açın!” çağrısı yapıldı.

“Mültecileri kabul etmek istiyoruz!” ana temasıyla İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenen gösteriye katılan yaklaşık 100 bin kişi, kent merkezinden deniz kıyısına kadar yürüdü.

AA’da yer alan habere göre, yaklaşık 3 saat süren yürüyüşün sonunda söz alan bazı göstericiler, mültecilere duvar ören Avrupa ülkelerini eleştirdi, “Daha fazla ölüm olmasın, mültecilere sınırları açın!” çağrısında bulundu.

“Sözlerinizi Yerine Getirin”

Katalonya özerk yönetimindeki STK’ların yanı sıra sol ve liberal görüşlü siyâsî partilerin ve işçi sendikalarının da destek verdiği gösterinin organizatörü olarak öne çıkan “Casa Nostra, Casa Vostra” (Bizim Evimiz, Sizin Eviniz) adlı örgütün temsilcileri tarafından okunan manifestoda, İspanya hükümeti ve Avrupa Birliği (AB) yetkililerinden mültecileri kabul etmek için verdikleri sözleri yerine getirmeleri istenildi.

“Daha Fazla Mülteci Kabul Edilmeli”

Gösteriye katılan Katalonya Meclis Başkanı Carme Forcadell, gazetecilere yaptığı açıklamada “Bu gösterinin diğer Avrupa devletlerine ve kentlerine örnek olmasını umarım. AB’nin ruhuna karşı olan bu siyâsetleri hep birlikte değiştirebiliriz.” dedi.

Forcadell, AB ülkelerinin mültecilerle ilgili vaatlerini yerine getirmeleri ve daha faza mülteci kabul etmeleri gerektiğini dile getirdi.

“Bu Krizi Biz Yarattık”

Katalonya Sosyalist Partisi’nin (PSC) lideri Miquel Iceta da “Bu sivil bir gösteri. Sesimizin İspanya ve AB’de duyulmasını istiyoruz. Yaşanan kriz masum değildir. Uygulanan yanlış politikalarla bu krizi biz yarattık. Daha fazla elimiz kolumuz bağlı duramayız.” dedi.

Ciutadans Partisi’nden milletvekili Sonia Sierra da “Ülkelerindeki trajediden kaçan insanlara karşı verilen vaatler yerine getirilmeli. Avrupa’nın değerleri ve dayanışmasının gösterilmesi için mülteciler kabul edilmeli.” ifadesini kullandı.

“Öfkeliyiz”

Radikal sol görüşlü Halk Birliği Adaylığı Partisi milletvekili Gabriela Serra da Akdeniz’de son yıllarda 5 bin kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çekerek, şunları kaydetti:

“Bu ölümler durdurulamadığı için tüm kurumlara karşı öfkeliyiz. AB ülkeleri ve İspanya hükümeti, bu krizi çözmek için hiçbir şey yapmıyor. Eğer kurumlara itaatsizlik etmemiz gerekirse edeceğiz. Çünkü sâdece sığınacak bir yer arayan, hayatlarını kurtarmaya çalışan insanlara sırtını dönen bir AB’nin yasallığından söz edilemez.”

Gösterinin sonunda bir grup sanatçı, mültecilerin teknelerle sahillere gelişini canlandırdı.

Geçen yıl Avrupa Birliği’ne 17 bin 608 mülteciyi kabul etme sözü veren İspanya, şimdiye kadar sâdece bin 100 mülteciye kapılarını açtı.