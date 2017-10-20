Bağdat Ordusu İki Petrol Sahasını Peşmerge'den Aldı

Savunma Bakanlığına bağlı "Savaş Medya Ağı"nın, Irak devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında, "Orduya bağlı 15.Tugay güçleri Musul'un 35 kilometre kuzeybatısındaki Zummar kasabasında kontrolü sağladı." denildi.

Zummar kasabasındaki "Batme" ve "Ayn Zale" petrol sahalarının ordu güçlerinin eline geçtiğine işaret edilen açıklamada, böylece Irak güvenlik güçlerinin denetimine geçen petrol kuyularının sayısının 44'e ulaştığı ifade edildi.

Irak güçleri, Kerkük'te bulunan Kuzey Petrol ve Doğal Gaz Şirketleriyle Baba Gürgür, Kuzey Bay Hasan ve Güney Bay Hasan, Avana, Cembur ve Habbaz gibi önemli petrol kuyularını hiçbir çatışma yaşanmadan Peşmerge'nin elinden almış ve Bağdat'ın kontrolüne geçmesini sağlamıştı.

AA