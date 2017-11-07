Bağdat ile Erbil Arasında Bütçe Krizi

Irak'ta merkezi hükümetin 2018 yılı bütçe tasarısında Erbil'e ayrılan payda yüzde 5'lik kesinti planladığı ortaya çıktı.

Irak meclisinde hazırlanan 2018 bütçe taslağının basına sızmasıyla Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) ayrılan payın önümüzdeki yıl yüzde 12,67'ye indirilmesinin planlandığı ortaya çıktı. ABD işgali sonrasında oluşturulan yeni yapılanmayla 2004 yılından bu yana Irak bütçesinin yüzde 17'lik kısmı Erbil yönetimine tahsis ediliyordu.

Merkezi hükümetin 19 milyar dolar açıkla 91 milyar dolar olarak planladığı 2018 bütçe tasarısı ülkenin toplam 3,8 milyon varil günlük petrol ihracatına dayanıyor.

Hazırlanan bütçe taslağında ülkenin günlük toplam petrol ihracatının sadece 250 bin varillik kısmının IKBY'ye bağlı bölgelerden çıkarıldığı belirtilirken, buna karşılık Kerkük'ten günlük çıkan petrol miktarının 300 bin varil olduğu kaydediliyor.

REDDEDENLER VE DESTEKLEYENLER

IKBY'nin bağımsızlık referandumu sonrası Kerkük başta olmak üzere tartışmalı bölgelerde kontrolü ele geçiren Bağdat yönetimi, bütçe kesintiyle Erbil'e karşı adımlarına yenisini eklerken Irak meclisindeki Kürt milletvekilleri, kısıtlamanın anayasal olmadığını savunuyor.

Kürdistan Demokrat Partisi Milletvekili Necibe Necip, yaptığı açıklamada, "Bu yeni bütçe taslağına göre IKBY, Bağdat'tan 6,77 milyar dolar pay alacak. Bölgedeki memurların yıllık maaşları sadece 8,47 milyar dolar." dedi.

Koalisyona bağlı milletvekili Muhammed es-Sahyud ise "Aslında IKBY'ye daha önce tahsis edilen bütçe anayasa ve hukuka aykırıydı. Bütün vilayetler eldeki verilere binaen nüfuslarına göre bütçeden pay alıyor. Buna göre IKBY'nin hakkı da yüzde 12,67'dir." değerlendirmesinde bulundu.