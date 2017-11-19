BAE’den “İsrail Kardeş, ABD Ağabey” Açıklaması!

Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) orduda general olarak görev yapan pilot Abdullah el-Haşmi, Savunma ve Havacılık Ajansı ile gerçekleştirdiği röportajda skandal ifadelere yer verdi.

Yeni Şafak’ta yer alan habere göre, BAE’nin askeri kabiliyetini arttırmasının işgalci İsrail için herhangi bir tehdit olup olmadığına ilişkin soruya cevap veren el-Haşmi, “BAE ve İsrail iki kardeş ülkedir. ABD ise iki ülke arasındaki farkı denetleyen ağabeydir.” dedi.

Ayrıca, ABD ile ülkesinin sadece müttefik olmadığını söyleyen el-Haşmi, iki ülke arasında “kazan-kazan” durumunun olduğunu kaydetti.