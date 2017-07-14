Azez’de Bombalı Saldırı: 4 Kişi Hayatını Kaybetti!

Suriye’nin Halep kentinde direnişçilerin kontrolünde bulunan Azez’deki Sivil Savunma Yetkilisi Heysem Ceber, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe merkezindeki Abdullah Recep Okulu’nun yakınlarında bomba yüklü bir aracın infilak ettiğini söyledi.

Patlamada 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin de yaralandığını belirten Ceber, olay yerinin çevresinde maddi hasar meydana geldiğini de kaydetti.

Ceber, patlamadan sonra bazı araçların yandığını ve çevredeki bazı yerlerde yangın çıktığını aktararak, yangınların sivil savunma ekiplerince söndürüldüğünü dile getirdi.

Bu arada, saldırıda yaralanan 2’si çocuk 4 Suriyeli, Kilis’te tedavi alına alındı.