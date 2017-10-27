Azerbaycan'da Lüks Mezar Taşları Yasaklanıyor

Bakü'deki Sivil Hizmet Vakfı baş mühendisi Sabir Hasanov çoğu zaman merhumların yakınlarının siyah granit mezar taşları hazırladığını belirtti. Taşların yüksekliği 140-150 santimetre arasında değişiyor.

Hasanov yaptığı açıklamada, "Ölen kişi yaşamı boyunca ünlü bir kişiyse, anıtlar hayatının belirli ve ilgi alanlarını yansıtır. Örneğin, bir kişi bir müzisyen olarak yaşamışsa, mezarda bir taş piyano ya da diğer müzik aletleri resmi bulunuyor” dedi.

2016 yılının Mart ayında Bakü'de henüz hayatta olan kişilerin mezarlık için toprak satın alması yasaklanmıştı.