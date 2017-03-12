Azerbaycan, Ermenistan’a Ait Mevzileri Vurdu: 5 Ölü

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12.03.2017 16:36
Azerbaycan, Ermenistan’a Ait Mevzileri Vurdu: 5 Ölü
Azerbaycan ordusu, cephe hattındaki Ermenistan ordusuna ait mevzilere top atışı gerçekleştirdi.

AA’da yer alan habere göre, Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun mevzilerine yönelik top atışlarında yaklaşık 5 Ermenistan askerinin öldüğü belirtildi.

Bakanlık, mevzilerin isabet aldığı anların görüntülerini yayımladı.

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