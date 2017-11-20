Aya Yorgi Kilisesi İbadete Açıldı, Ayasofya Beklemede!
Tarihi 8. yüzyıla uzanan Rum Ortodoks kilisesi Aya Yorgi'nin Vakıflar Müdürlüğü’nün katkısıyla restore edilip ibadete açılması bir kez daha Ayasofya Camii'nin ne zaman ibadete açılacağı sorusunu gündeme getirdi.
Tarihi Aya Yorgi Kilisesi 3 yıllık yenileme çalışmalarının ardından ibadete açıldı.
Fener Rum Patriği Bartholomeos ilk ayinde "Ayrım yapmadan bir kilisenin restorasyonunu gerçekleştirmek üzere, inisiyatif gösteren Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize teşekkür ediyorum” dedi.
Patrik ayrıca "Tarihi eserleri korumak, gelecek nesillere sağlıklı aktarmak medeni bir vazifedir" dedi.
Restorasyon için 4 milyon lira harcandı
Vakıflar İstanbul 1'inci Bölge Müdürlüğü, restorasyon için 4 milyon liralık harcama yaptı.
Rum Ortodoks Kilisesinin restorasyon çalışmaları kapsamında okul binası, papaz evi, çeşmesi ve bahçeyi çevreleyen duvarda da yenileme yapıldı.
Aya Yorgi Kilisesinin tarihi 8'inci yüzyıla dayanıyor.
Restore edilen bina ise 1836 yılında tamamlandı.
Kaynak: TRT Haber
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