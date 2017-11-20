Aya Yorgi Kilisesi İbadete Açıldı, Ayasofya Beklemede!

Tarihi Aya Yorgi Kilisesi 3 yıllık yenileme çalışmalarının ardından ibadete açıldı.

Fener Rum Patriği Bartholomeos ilk ayinde "Ayrım yapmadan bir kilisenin restorasyonunu gerçekleştirmek üzere, inisiyatif gösteren Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize teşekkür ediyorum” dedi.

Patrik ayrıca "Tarihi eserleri korumak, gelecek nesillere sağlıklı aktarmak medeni bir vazifedir" dedi.

Restorasyon için 4 milyon lira harcandı

Vakıflar İstanbul 1'inci Bölge Müdürlüğü, restorasyon için 4 milyon liralık harcama yaptı.

Rum Ortodoks Kilisesinin restorasyon çalışmaları kapsamında okul binası, papaz evi, çeşmesi ve bahçeyi çevreleyen duvarda da yenileme yapıldı.

Aya Yorgi Kilisesinin tarihi 8'inci yüzyıla dayanıyor.

Restore edilen bina ise 1836 yılında tamamlandı.

Kaynak: TRT Haber