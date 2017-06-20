Avustralya, Suriye'deki Hava Operasyonlarını Askıya Aldı

Avustralya, ABD ve Rusya arasında, Esed rejimine ait uçağın düşürülmesiyle başlayan gerginliğin ardından Suriye üzerindeki hava operasyonlarını askıya aldı.

Avustralya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye'deki hava operasyonlarının tedbir amaçlı geçici olarak durdurulduğu ifade edildi.

Askıya alınan hava operasyonlarının sadece Suriye için geçerli olduğu, Irak’taki operasyonları kapsamadığını bildirildi.

Suriye hava sahasındaki durumun yakından takip edildiği belirtilen açıklamada, hava operasyonlarının "zamanı geldiğinde" yeniden başlayacağı kaydedildi.

Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetleri, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine Suriye ve Irak’ta IŞİD’e karşı sürdürülen mücadelede hava harekâtlarıyla destek veriyor.

ABD savaş uçakları, dün PYD/PKK’nın öncülük ettiği Suriye Demokratik Güçleri (SDG) unsurlarına ateş açması üzerine bir Suriye SU-22 savaş uçağını düşürmüş, Rusya Savunma Bakanlığı da ABD ile kuvvet ayrışma kanalını askıya aldığını ve Fırat Nehri'nin batısına geçen koalisyon uçaklarının vurulacağını açıklamıştı.