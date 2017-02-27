Avrupa Birliği, Gürcistan’a Vize Serbestisini Onayladı
AA’da yer alan habere göre, Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Gürcistan vatandaşlarının Schengen bölgesine yapacakları seyahatlerde vizeden muaf tutulmasını öngören düzenlemeyi onayladı.
AB Konseyi’nden yapılan açıklamaya göre, düzenlemeyle biometrik pasaporta sahip Gürcistan vatanadaşları, iş, turizm veya aile ziyâreti amaçlı seyahatlerinde vizeden muaf olacak. Seyahatlerde, gidilen ülkede 90 gün kalınabilecek.
Vizesiz seyahat, düzenlemenin AB Resmî Gazetesi’nde yayımlanmasından 20 gün sonra AB’ye gerekli durumlarda uygulamayı askıya alma hakkı veren “fren mekanizması düzenlemesinin” yürürlüğe girmesiyle aynı tarihte mümkün olacak.
Gürcistan, Kriterleri Aralık 2015’te Tamamlamıştı
AB Dönem Başkanı Malta’nın İçişleri ve Milli Güvenlik Bakanı Carmelo Abela, vize serbestisi anlaşmasının, Gürcistan ve AB halklarını birbirine daha da yakınlaştıracağını, iki ülke arasındaki turizm ile iş ilişkilerini güçlendireceğini ifade etti.
Gürcistan, vizesiz seyahat için AB’nin sunduğu kriterleri Aralık 2015’te tamamlamıştı. Ancak fren mekanizmasına ilişkin AB kurumları arasındaki pazarlıklar, süreci geciktirmişti.
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