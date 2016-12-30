Ateşkes Kırılgan, Nusayri Cuntası Muhkem mi?
Kenan Alpay’ın yorumu:
Şu saatler itibariyle Rusya ve Türkiye’nin garantörlüğünde Suriye’de çatışan taraflar arasında (büyük bir provokasyon olmazsa) ateşkes yürürlüğe girecek. Ateşkese ilişkin mutabakat Rusya ve Türkiye’nin en üst düzeydeki yetkilileri tarafından ve resmi haber ajansları üzerinden kamuoyuna ilan edildi. Esed rejimi ve beraberindeki Rusya, İran, Hizbullah ve diğer silahlı güçlerle muhalifler, ülke genelinde saldırıların durdurulması ve alan hâkimiyetlerini mevcuttan ileri taşımamayı taahhüt ettiler.
Türkiye, ateşkesin yürürlüğe girmesini kapsamlı siyasi çözüm ve insani yardımların Suriye halkına ulaştırılması adına yoğun bir biçimde destekledi ve mutabakattan memnun olduğunu deklare etti. Rusya tarafı da Türkiye ile yapılan işbirliğine özel önem atfettiğini ve ateşkes anlaşmasının tüm koşullarının uygulanması için iki ülke arasında kırmızı hat kurulduğunun altını çizdi. Böylece Cenevre’de hiçbir sonuç üretemeyen görüşmelerin yerine Astana’da başlayacak müzakere süreci devreye sokulmuş olacak. İlaveten Türkiye, Suriye’deki yıkım ve katliamların bir numaralı iki aktörü Rusya ve İran’la çözümü zorlarken krizi derinleştirip kangrene çevirmekten başka bir misyon üstlenmeyen Amerika ve Avrupa’yı da sürecin dışında bırakmış oldu.
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