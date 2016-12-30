Ateşkes Kırılgan, Nusayri Cuntası Muhkem mi?

»Ana Sayfa»Yorum Analiz
30.12.2016 04:11
Ateşkes Kırılgan, Nusayri Cuntası Muhkem mi?
Türkiye, Suriye’deki yıkım ve katliamların bir numaralı iki aktörü Rusya ve İran’la çözümü zorlarken krizi derinleştirip kangrene çevirmekten başka bir misyon üstlenmeyen Amerika ve Avrupa’yı da sürecin dışında bırakmış oldu.

Kenan Alpay’ın yorumu:

Şu saatler itibariyle Rusya ve Türkiye’nin garantörlüğünde Suriye’de çatışan taraflar arasında (büyük bir provokasyon olmazsa) ateşkes yürürlüğe girecek. Ateşkese ilişkin mutabakat Rusya ve Türkiye’nin en üst düzeydeki yetkilileri tarafından ve resmi haber ajansları üzerinden kamuoyuna ilan edildi. Esed rejimi ve beraberindeki Rusya, İran, Hizbullah ve diğer silahlı güçlerle muhalifler, ülke genelinde saldırıların durdurulması ve alan hâkimiyetlerini mevcuttan ileri taşımamayı taahhüt ettiler.

Türkiye, ateşkesin yürürlüğe girmesini kapsamlı siyasi çözüm ve insani yardımların Suriye halkına ulaştırılması adına yoğun bir biçimde destekledi ve mutabakattan memnun olduğunu deklare etti. Rusya tarafı da Türkiye ile yapılan işbirliğine özel önem atfettiğini ve ateşkes anlaşmasının tüm koşullarının uygulanması için iki ülke arasında kırmızı hat kurulduğunun altını çizdi. Böylece Cenevre’de hiçbir sonuç üretemeyen görüşmelerin yerine Astana’da başlayacak müzakere süreci devreye sokulmuş olacak. İlaveten Türkiye, Suriye’deki yıkım ve katliamların bir numaralı iki aktörü Rusya ve İran’la çözümü zorlarken krizi derinleştirip kangrene çevirmekten başka bir misyon üstlenmeyen Amerika ve Avrupa’yı da sürecin dışında bırakmış oldu.

Yazının Devamı >>>

Etiketler: ,
Diğer Haberler
  • Batı, PKK ile PYD Arasındaki İlişkiyi Bilmiyor mu?26 Aralık 2016 Pazartesi 11:52
  • Bakanlığa Posta Koyan O Hakim Bakın Kim Çıktı?26 Aralık 2016 Pazartesi 08:45
  • Andrey Karlov Suikasti ve Bazı Sorular25 Aralık 2016 Pazar 21:31
  • FETÖ İle Mücadeleyi Sulandırmaya Bir Örnek: İnönü Üniversitesi Operasyonları25 Aralık 2016 Pazar 20:53
  • İrancı Korodan Özgür-Der Aleyhine İftira Kampanyası25 Aralık 2016 Pazar 01:18
  • Uslu Durursanız Savaş Biter!23 Aralık 2016 Cuma 19:05
  • Slogan Kalpazanlığı ve Andrey Karlov Suikasti23 Aralık 2016 Cuma 18:53
  • Kobani’ye Koridor Açıldığında Güzel, El-Bab ve Halep’e Açılınca Kötü Öyle mi?23 Aralık 2016 Cuma 11:18
  • Siz Demiştiniz Değil mi?23 Aralık 2016 Cuma 03:15
  • Terörle Mücadele Adına Katliamcı Rejimi Kollamak!21 Aralık 2016 Çarşamba 17:19
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Halep: Kuşatma ve Katliam
    Halep: Kuşatma ve Katliam
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim