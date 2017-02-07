Arakanlı Müslümanların Yaşadığı Zulüm BM Raporunda

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07.02.2017 11:10
Arakanlı Müslümanların Yaşadığı Zulüm BM Raporunda
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Arakan’da sivil müslümanların maruz kaldığı katliam, ortadan kaybetme, tecavüz ve yağmalama eylemlerini, Bangladeş’e iltica eden 220 görgü tanığının ifadelerine dayanan raporla ortaya koydu.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Arakan’da artan şiddet olayları nedeniyle Bangladeş’e iltica eden 220 müslüman görgü tanığının ifadelerine dayanan bir rapor hazırladı.

AA’da yer alan habere göre, 9 Ekim 2016’da sınır karakollarına yönelik saldırılardan bu yana “çok büyük ihtimalle” insanlığa karşı suçlar kapsamındaki Arakanlı müslümanlara yönelik şiddetin artış gösterdiğini ve 26’sı çocuk 220 görgü tanığının çoğunun yaşananlar nedeniyle travma geçirdiğini ortaya koyan rapora göre, müslümanlar, katliam, ortadan kaybolma, tecavüz ve yağmalama olaylarına maruz kalıyor.

Giriş çıkışların engellendiği Arakan’dan Bangladeş’e geçebilenlerin büyük çoğunluğunun cinayet, ortadan kaybolma, şiddet veya mülklerinin zarar görmesi, tecavüz, yağma ve hırsızlığa maruz kaldığı ya da bu bunlara şahit olduğu bildirildi.

Öğretmenler, imamlar, âlimler, toplum liderleri gibi etkili ve saygı duyulan kişilerin özellikle kurban seçildiği, katliamların farklı zaman ve yöntemlerle Myanmar ordusu, polis güçleri veya Budist çeteler tarafından yapıldığı belirtildi.

Çocuklar da Öldürüldü

Myanmar güçleri tarafından tecavüz ve cinsel şiddete maruz kalanların bir kısmını çocuklar oluşturdu. Myanmar güçleri ayrıca, bebeklerden gençlere kadar değişik yaş gruplarından kız ve erkek çocuklarını öldürdü.

Arakanlı müslümanlar güvenlik güçleri tarafından yürütülen “bölge temizleme operasyonları” sırasında gözaltına alındıklarında, evlerinde, camilerde ve bazen açık alanlarda dayağa, türlü işkencelere, zalimce, insanlık dışı ve aşağılayıcı muamelelere veya cezalara maruz kaldı.

Arakan’da 9 Ekim’de sınır karakollarına düzenlenen saldırılarda 13’ü “güvenlik görevlisi” 29 kişi ölmüştü. Saldırıların ardından bölgeye çok sayıda asker ve polis sevk edilmiş, operasyon başlatılmıştı.

Sınır karakollarının bulunduğu Maungdaw ve Yathay Taung kasabalarında nüfusun çoğunluğunu Birleşmiş Milletler tarafından “dünyada en fazla zulüm gören topluluk” olarak tanımlanan Arakan müslümanları oluşturuyor.

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