AP’nin Kararı Bağlayıcı Değilse de Kesinlikle Provokatif

Kenan Alpay‘ın yorumu:

AB ile ilişkilerin çoktandır can sıkıcı bir hal aldığı aşikâr. Bu sebeple ajanslara son dakika gelişmesi olarak düşen haber hiç de şaşırtmadı. G-20 Zirvesi’nin hemen arifesinde Avrupa Parlamentosu, Türkiye ile üyelik müzakerelerinin derhal ve resmen askıya alınması yönündeki raporu küçük bir itiraz fakat büyük bir destekle kabul etti. AP Genel Kurulu’nun Strazburg’ta aldığı karar sembolik ve bağlayıcı olmayan bir mahiyete sahipse de ileri düzeyde can sıkıcı bir işaret olduğu muhakkak.

16 Nisan’da halk oylamasına sunulan anayasa değişikliği paketinin hem kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı hem de Kopengah Kriterleri’yle uyumsuz olması AP’nin temel gerekçesini oluşturuyor. AP ilaveten Akkuyu Nükleer Enerji Santrali projesinden de vaz geçilmesini talep ediyor söz konusu raporunda. Üyelik müzakerelerini askıya alma çağrılarına rağmen rapor kimi stratejik alanlarda da ‘kuvvetli iş birliği’ çağrısı yapmakta AB ülkelerine. Mesela ticaret, enerji, ekonomi, göç ve terörle mücadele gibi alanlar Türkiye-AB ilişkilerinde samimi ve açık bir ilişki öngörülen ortak çıkar alanları olarak imleniyor. Üyeliğe uygun görmedikleri Türkiye’yi açık pazar ve ileri güvenlik bölgesi olarak değerlendiren rasyonalite AB’nin hepten ideolojik bir tutum sergilemediğini de teyid etmiş oluyor böylece!

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