Anayasa Değişikliği Teklifinin Üçüncü Maddesi Kabul Edildi

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11.01.2017 22:35
Anayasa Değişikliği Teklifinin Üçüncü Maddesi Kabul Edildi
Anayasa değişikliği teklifinin üçüncü maddesine 341 kabul, 139 ret oyu verildi.

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin üçüncü maddesine 341 kabul, 139 ret oyu verildi.

Genel Kuruldaki gizli oylamaya 485 milletvekili katıldı. Oylamada 341 kabul, 139 ret oyu kullanıldı. Oylamada 3 boş, 2 geçersiz oy çıktı. 

Teklifin üçüncü maddesi, seçilme yaşını 25'ten 18'e indirilmesini ve askerlikle ilişiği olanların milletvekili adaylığına başvuramamasını öngörüyor.

 Oylama yenilendi

Bu arada, anayasa değişiklik teklifinin üçüncü maddesinin oylamasında kavga yaşanması, gizli oylamanın yenilenmesine neden oldu. 

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, gizli oylamayı başlattıktan sonra milletvekilleri sıraya girerek oylarını kullanmaya başladı. Bu sırada salonda AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında yaşanan kavga üzerine Aydın, iki kez oylamayı durdurdu. 

Başkanvekili Aydın, tartışmanın yumruklaşmaya kadar varması üzerine oy zarflarının atıldığı kupaların güvence altına alınmasını istedi ve birleşime ara verdi. Ahmet Aydın, aradan sonra oylama işleminin yenileneceğini, eski oy zarflarının Katip Üyelerin nezaretinde imha edileceğini duyurarak, gizli oylamaya geçti. 

AA

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