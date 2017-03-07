Amerika ve Rusya’nın Vereceği Güvence
ABD ve Rusya’nın elini kolunu teşkil eden işbirlikçi örgütlerin askeri yapısını çökertecek bir ilişki biçimini sahaya tatbik etmeden bu iki devletin tehdit, şantaj ve operasyonlarına maruz kalmaktan kaçınabilmek hiç mümkün olmayacaktır.
Kenan Alpay'ın yorumu:
Kamuoyu her ne kadar Almanya ve Hollanda’yla ilgili yaşanan sıkıntılara odaklanmış olsa bile Suriye üzerinden yaşanan gerilimin de hız kesmeksizin yükseliş trendinde olduğu ortada. Amerika ve Rusya’nın sahtekârca sürdürdüğü ‘dost-müttefik’ rolleri hemen her gün birbirini tekrar eden çirkin ayak oyunlarıyla sahneleniyor. MSB Fikri Işık “Amerika’nın PKK’nın Münbiç’ten çekileceği taahhüdünü en kısa sürede yerine getirmesini bekliyoruz” çağrısını bir kez daha tekrarladığı saatlerde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da “PKK’yı Fırat’ın doğusuna çekme hususunda Washigton’un daha önce verdiği sözü tutmasını bekliyoruz” diyordu.
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