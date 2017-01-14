Akdeniz’de 100 Göçmeni Taşıyan Tekne Alabora Oldu

»Ana Sayfa»Dünya
14.01.2017 21:47
Akdeniz’de 100 Göçmeni Taşıyan Tekne Alabora Oldu
Akdeniz'in Libya açıklarında 100’den fazla sığınmacıyı taşıyan tekne alabora oldu.

Akdeniz’in Libya açıklarında sığınmacıları taşıyan bir teknenin alabora olduğu bildirildi.

İtalyan haber ajansı ANSA’nın haberine göre, Libya’nın 30 deniz mili açığında içinde 100’ü aşkın göçmenin bulunduğu teknenin alabora olduğu, olay yerinde 4 sığınmacının sağ kurtarıldığı, 8 göçmenin de cesedinin denizden çıkarıldığı belirtildi.

Haberde, kurtarılan sığınmacıların ifadelerine göre teknedekilerin toplam sayısının 107 olduğu, bu nedenle bölgede arama-kurtarma çalışmalarının ağır deniz koşullarına rağmen devam ettiği bildirildi.

Roma’daki Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan idare edilen kurtarma operasyonuna, bölgeye en yakın konumdaki AB Dış Sınırlarının Yönetimi için Operasyonel İşbirliği Ajansı’na (FRONTEX) bağlı deniz unsurları ve ticari gemilerin yönlendirildiği kaydedildi.

Bu arada, yine aynı bölgede sabah saatlerinde üçünde 3 göçmenin cesedi bulunan bir başka sığınmacı teknesine kurtarma operasyonu yapıldı.

Akdeniz’de, insan kaçakçılarının en yoğun kullandığı güzergahlardan biri olan söz konusu hatta geçen yıl 5 bin 22 kişi hayatını kaybetmişti.

AA

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