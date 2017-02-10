Akdağ: Gereksiz Sezaryen Oranları Yüksek Hastaneleri Cezalandıracağız
Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "Çok yüksek sezaryen oranı olan hastaneleri değerlendirmeye alıyoruz" dedi. Bakan Akdağ, bilimsel komisyonlar kuracaklarını ve bu komisyonların, hastanelerdeki sezaryen oranlarını bilimsel kriterlere göre inceleyeceğini açıkladı. Sağlık Bakanı, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'na (TÜSEB) bağlı Türkiye Anne, Çocuk ve Ergen Sağlığı Enstitüsünce düzenlenen çalıştaydaki konuşmasında, Türkiye genelindeki sezaryen oranları hakkında açıklama yaptı. Akdağ, "Gereksiz sezaryen oranları en yüksek olan hastaneleri, özür dileyerek söyleyeyim, cezalandıracağız. Bu hususta elimizde mevzuat var. Gereksiz sezaryenin en yüksek yapıldığı hastanelerde bu sezaryen ameliyatlarına giren ekibi eğitime alacağız. Bununla ilgili mevzuatımız da var" dedi.
"Sezaryen oranları özellikle özel hastanelerde çok yüksek. Toplam sezaryen oranları açısından özel hastanelerde yapılan doğumların 2016 yılında yüzde 71'i sezaryenle yapılmıştır. Özel hastaneler doğum falan yaptırmıyorlar, bu işe hassasiyetle eğilen kadın doğum uzmanları ve bu işe önem veren hastane yöneticileri dışında bu iş adeta bir gelenek hâlini almış. İhtiyaçtan tamamen çıkarılmış."
Üniversite hastanelerinin de bu orana yakın olduğunu dile getiren Akdağ, bunun sebeplerinin farklı olabileceğini, bu hastanelerde doğum sayılarının daha az olduğunu söyledi. Recep Akdağ, devlet hastanelerinde ise bu oranın yüzde 38 düzeyinde gerçekleştiğini dile getirerek, bunun da yüksek olduğunu vurguladı.
"Hiçbir anne, aile kendi sağlığından önce bebeğin sağlığını da sezaryenle riske atmamalı"
Akdağ, primer (ilk) sezaryen konusuna da değinerek, "Bunun üstüne çok odaklanıyoruz çünkü birinci doğum sezaryenle yapılırsa, sonraki doğumların normal doğumla yapılması güçleşiyor. Birinci doğumun normal doğum olarak yaptırılması, gerekmedikçe sezaryenin yapılmaması çok önemli" dedi. Kamu hastanelerinde primer sezaryen oranın yüzde 16 olduğunu bildiren Akdağ, bu oranın üniversite hastanelerinde yüzde 36, özel hastanelerde ise yüzde 40 düzeyinde gerçekleştiğini açıkladı.
"Sezaryen bir doğum yöntemi değil mecbur kalınan durumlarda yapılabilen, yapılması gereken büyük bir ameliyattır. Basit değildir, birçok komplikasyonları vardır. Hiçbir anne, hiçbir aile kendi sağlığından önce bebeğin sağlığını da sezaryenle riske atmamalıdır. Anne ile normal doğumdan sonraki ilk temas kısa zamanda gerçekleştiği için anneye bağımlılık yani tabi bağımlılık ve psikoloji çok daha düzgün olmaktadır.
Sezaryenle doğan bebeklerde alerjik hastalıklar, astım, şeker hastalığı ve bağırsak hastalıkları daha sık gözlenmektedir. Çocuklarda otizm, hiperaktivite bozuklukları, öğrenme güçlükleri gibi durumlarda sezaryen arasında ilişki kuran çalışmalar mevcuttur. Gereksiz sezaryenle doğum yaptırıldığı durumlarda anne ölüm oranlarının daha yüksek olduğunu biliyoruz."
Kaynak: AA
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