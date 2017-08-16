“Afrin İçin Her Türlü Senaryoya Hazırız”

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Suriye'de Afrin'e yönelik Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir operasyon yapacağı haberleri var. Bu haberler doğru mudur?" sorusu üzerine, Suriye'de olup biten her şeyin doğrudan Türkiye'nin ulusal güvenliğini ilgilendirdiğini söyledi.

"PYD ve YPD Eşittir PKK'dır, Hepsi Terör Örgütüdür"

Bir terör örgütünün, başka bir terör örgütü kullanılarak ortadan kaldırılmasının doğru bir yöntem olmadığını belirten Bozdağ, şöyle konuştu:

"Türkiye'ye göre PYD ve YPG eşittir PKK'dır, hepsi terör örgütüdür. Onlarla bölgede bir istikrar, huzur sağlanması, güven ortamının oluşturulması söz konusu olamaz. Olmayacağını da hepimiz göreceğiz. Türkiye bu konuda uyarılarını dostane bir şekilde yapmıştır. Türkiye bu bölgede bir terör koridoru oluşturulmasına asla izin vermeyecektir. Bölgede oldu bittilere göz yummayacaktır. Türkiye'nin ulusal bütünlüğüne karşı bir tehdit olması halinde, tehdidin niteliğine göre Türkiye her türlü senaryoya hazırlıklıdır. Afrin'de PYD ve YPG terör örgütünün bir varlığı söz konusu ve oradan Türkiye'ye zaman zaman taciz atışları yapıldığını biliyoruz. Türkiye bütün bunların hepsine misliyle bugüne kadar mukabele etmiştir, bundan sonra da mukabele edecektir."

Bozdağ, "İdlib ve Afrin'de Türkiye'nin aleyhine gelişmelerin olmaması için hükümetimiz ve diğer birimlerimiz teyakkuz halindedir. Türkiye'ye rağmen bu bölgelerde bir oldu bittiye izin vermeyeceğimizi ifade etmek isterim." dedi.

"Irak ordusu, Telafer'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik bir operasyona başladı. Türkiye bu konuda Irak ordusuna destek verecek mi?" sorusuna da Bozdağ, "Burada DEAŞ terör örgütünün bir hakimiyeti var. Türkiye olarak biz bu konuda bölgenin DEAŞ terör örgütünden temizlenmesini ve oranın sahiplerine bırakılmasını hep önceledik. Bütün muhataplarla yapılan görüşmelerde biz bunu en üst düzeyde dile getirdik ve şu anda orada bir hava harekatı başlamış durumda. Türkiye de burada olup biten her şeyi çok yakından takip ediyor. İnşallah kısa bir süre sonra bu bölge DEAŞ terör örgütünden tamamen arındırılmış olacak. Sünni ve Şii Türkmenler daha önce olduğu gibi kendi ata yurtlarında özgürce yaşama imkanına kavuşacaklardır." yanıtını verdi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül 2017'de yapacağını duyurduğu referandum ve Irak'ın kuzeyinde yaşanan gelişmelere ilişkin soru üzerine Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Türkiye'nin, Irak'ın kuzeyinde alınan referandum süreciyle ilgili görüşlerini kamuoyuyla paylaştığını hatırlattı.

Referandum Bölgeye Hayır Getirmeyecektir

Bozdağ, Türkiye'nin, Irak'ın toprak bütünlüğüne, siyasi birliğine, birlikteliğine, bölgenin istikrarına, bölgede insanların huzur, barış ve güven içinde yaşamasına büyük önem verdiğini belirtti.

IKBY'nin aldığı referandum kararının, bölgenin istikrarsızlaştırılmasına hizmet edeceğini, kararın, Irak'ın anayasasına da aykırı olduğunu vurgulayan Bozdağ, şöyle konuştu:

"Irak Merkezi Hükümeti de bu konuda yaklaşımını ortaya koymuştur; toprak bütünlüğü, siyasi birlik, anayasaya aykırılık dile getirilmiş ve bu yönde alınacak kararın sonuçlarını tanımayacağını da Irak Başbakanı Haydar el-İbadi açıklamıştır. Tabi bu bölgede, Irak'ın kuzeyinde sadece Irak Kürt Bölgesel Yönetimi yaşamıyor, yaşayan başka gruplar da var ve bu bölgede ihtilaflı da pek çok sorun, pek çok yer var. Bütün bu ihtilaflar varken böyle bir sürece kalkışılması da bölgeye hayır getirmeyecektir, fayda sağlamayacaktır. Bölgenin daha da istikrarsızlaşmasına, daha da güvensiz bir alan haline gelmesine yol açacaktır. Türkiye, bu konudaki gelişmeleri çok yakından takip etmektedir." ifadelerini kullandı.

"Umarız, Süreç İçinde Yeniden Değerlendirme Yapılır"

Türkiye'nin yanı sıra Irak, İran ve ABD başta olmak üzere pek çok ülkenin, bağımsızlık referandumunun doğru olmadığını ve kararın gözden geçirilmesi gerektiğini ifade ettiğini hatırlatan Bozdağ, "25 Eylül'e kadar bu kararın gözden geçirilerek değerlendirilmesinde Türkiye olarak biz de büyük bir fayda gördüğümüzü buradan ifade etmek isteriz. Umarız ki bu süreç içinde bu konuda yeniden bir değerlendirme yapılır, aksi takdirde ortaya çıkacak sonuçlar, bu bölgede istikrarsızlığa yol açacak ve güvenlik kaygılarını daha da artıracaktır" dedi.

AA