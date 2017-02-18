Afrika’da Vizesiz Seyahatin Sınırları Genişliyor

Benin’in sınır girişlerinde bazı Afrika ülkelerinin vatandaşlarından vize istemeyeceğini duyurmasıyla kıtadaki “ziyârete açık ülke” sayısı 11 oldu.

Benin Devlet Başkanı Patrice Talon’un, Afrika’nın 30 ülkesinden gelecek ziyâretçilerin vize olmadan Benin’e girebileceklerine ilişkin açıklaması, kıtadaki “serbest seyahat” konusunu yeniden gündeme taşıdı.

Talon bir süre önce Afrikalıların Benin’i kısa süreli seyahatlerinde vize almalarına gerek kalmadığını duyurmuştu. Talon’un bu kararı, Benin’in önemli turizm merkezleri arasına girebilmesi için verdiği ve 2025 yılında, turizm sektörünün ülke ekonomisindeki payının yüzde 4’ten yüzde 8’e çıkarılmasını hedeflediği belirtiliyor.

“En Ziyârete Açık Ülke” Seyşeller

Benin, Afrikalılara vizesiz giriş çıkış imkânı tanıyan ülkeler içinde 11’inci sırada yer alırken Afrika Kalkınma Bankası verilerine göre, bu ülkeler arasında bulunan Seyşeller, başka ülkelerin vatandaşlarına vize verilmesi konusunda geçen yıl Afrika’nın “en ziyârete açık ülkesi” oldu. Seyşeller’de turizm gelirleri, ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının (GSYİH) yaklaşık yarısını oluşturuyor.

Raporda, vizesiz seyahat uygulamasının etki bıraktığı ziyârete açık ikinci ülkenin Mali olduğu ve Mali’nin, Afrika ülkelerinin yüzde 37’sine vizeyi muaf tutarak, yüzde 63’üne de sınır kapılarında vize almak şartıyla ülkeyi ziyâret hakkı tanıdığı kaydediliyor. Buna göre Mali, 2014 yılında GSYİH’sinin yüzde 10,1’ini turizmden elde etti.

Turizm Gelirleri Arttı

Listedeki üçüncü ülke Uganda, Afrika ülkelerinin yüzde 31’ine vizesiz giriş hakkı tanıyarak 2014 yılında turizm gelirlerinde elde ettiği artışla GSYİH’sine yüzde 9,9’luk katkı sağladı.

Batı Afrika ülkesi Cape Verde de Afrika ülkelerinin yüzde 30’una vizesiz giriş imkânı, geri kalanına da sınır kapısında alınan vizeyle ülkeye giriş hakkı sunarak dördüncü sırada yer aldı. Veriler, turizmin bu ülkenin GSYİH’sine yüzde 40’lık katkı sunduğunu gösterirken burayı takip eden ve listede beşinci sırada bulunan Togo’nun da Afrika kıtasındaki ülkelerin yüzde 28’ine vizesiz ülkeye giriş imkânı tanıdığı vurgulanıyor. Turizmin bu ülkenin GSYİH’sine katkısı ise yaklaşık yüzde 7.

Resmî dilin Portekizce olduğu Batı Afrika ülkesi Gine-Bissau listede altıncı sırada gelirken bu ülkeyi Gine takip ediyor. Yedinci sıradaki Gine, Afrika ülkelerinin yüzde 26’sını vizesiz kabul ediyor.

Kaynak: AA