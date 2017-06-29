‘Afrika Açılımı’nın Türkiye ve Afrika’ya Katkıları

Hakan Albayrak’ın konuyla ilgili yazısı şöyle:

Afrika’da Yükselen Bir Yıldız: Türkiye

Bundan 10 sene evvel petrol ve gaz üreten Afrika ülkelerinin sayısı parmakla sayılırken, bugün 54 Afrika ülkesinin yarısı petrol ve gaz üretiyor.

Kara kıta, enerji sektöründe tayin edici bir rol oynamaya doğru gidiyor.

5-7 Haziran tarihlerinde Güney Afrika Cumhuriyeti’nin üç başkentinden birisi olan Cape Town’da düzenlenen bir konferans, bunun tescili mahiyetindeydi.

“Afrika Petrol ve Enerji Konferansı 2017”den bahsediyorum.

Anadolu Ajansı’nın “Global İletişim Ortağı” olduğu bu konferansta, Afrikalı devlet adamları, küresel enerji tedarik zincirindeki büyük oyuncular ve bölgedeki söz sahibi petrol / gaz şirketlerinin yöneticileri bir araya geldi.

Katılımcılar arasında, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’ne (OPEC) geçen ay katılan Ekvator Ginesi’nin maden, endüstri ve enerjiden sorumlu bakanı Gabriel Mbaga Obiang Lima da vardı.

Lima, konferanstan sonra Anadolu Ajansı muhabirinin sourlarını cevaplarken önemli şeyler söyledi.

Bilhassa Türkiye’nin Afrika’daki mevcudiyeti hakkında.

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Lima, Türkiye’nin son yıllarda etkili bir Afrika açılımı gerçekleştirdiğine dikkati çekti…

Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki ilişkilerin geliştiğini vurguladı…

Birlikte çalışılabilecek sahaların çokluğundan bahsetti…

Ekvator Ginesi’nde altyapı ve taahhüt alanında faaliyet gösteren Türk şirketlerinin bulunduğunu ifade etti…

Türkiye’nin Afrika kıtasına olan dostça yaklaşımından memnuniyet duyduklarını ve bunun her iki taraf için olumlu olduğunu dile getirdi…

Sonra dedi ki:

“Daha önce Afrika için tek yol Avrupa’ya gitmekti, şimdi ise Türkiye ve Çin var. Avrupa, Türkiye’yi Afrika’da kendilerine rakip olduğu için tehdit olarak görüyor. Artık Afrika’daki sorunların çözümünde Avrupa’dan başka yerler de var. Türkiye Afrika’da piyasayı daha rekabetçi hale getirdi. Biz Avrupalı şirketler gelmesin demiyoruz fakat ne zaman bir yol inşası için İspanyol, Fransız, İngiliz, Türk ve Çinli şirketlerle masaya otursak, ihalelerin yüzde 90’ını Türk ya da Çinli şirketler kazanıyor ve yollarımız aynı teknolojiyle inşa ediliyor.”

Lima’nın şu açıklaması da altı çizilesi:

“Yatırımcılar Afrika’daki elektrik ihtiyaçlarını bilmelerine rağmen elektrik üretim santrallerine nüfusun azlığı ve yeterli getirisi olmayacağını düşündükleri için yatırım yapmıyor. Eğer ‘doğalgazım var, gel çıkar, LNG tesisi kur’ dersek hepsi istekli olurlar. Fakat Afrika söz konusu olunca Çinliler devlet şirketleriyle gelip çok girişken ve hızlı hareket edip 8 ay gibi kısa zamanda elektrik problemlerini çözüyorlar. Kimse de kaliteli olup olmamasına bakmıyor, belki de 2 yıllık bir ömrü var fakat bizim acil ihtiyaçlarımız karşılanıyor.”

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Bir de müjdesi var Lima’nın:

“Keşif çalışmalarının devam etmesiyle gelecek 10 yılda bütün Afrika ülkeleri petrol üretecek. Bu da kıtanın zenginliğinin ve kıtanın sunduğu fırsatların kanıtıdır.”

Allah bereket versin.

Kaynak: Karar