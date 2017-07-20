Adem Özköse’den Katil İran Muhiplerinin Mescid-i Aksa İstismarına Tepki

HAKSÖZ-HABER

Mescid-i Aksa’ya yönelik ablukayı gündemleştirmek amacıyla tertip edilen ve İran, Hizbulesed ile Haşdi Şabi çetesinin Irak ve Suriye’deki cinayetlerine alkış tutan isimlere de yer verilen “Aksa İçin Ortak Ses” programıyla ilgili bir açıklama yapan gazeteci-yazar Adem Özköse, elleri Müslüman kanına bulaşanlarla aynı platformda yan yana gelmeyeceğini ve bu nedenle TV-5’teki programa da katılmayacağını söyledi.

Adem Özköse’nin konuyla ilgili sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı açıklama şöyle: