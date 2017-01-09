Adana’da ‘FETÖ’ Operasyonu: 40 Gözaltı

»Ana Sayfa»15 Temmuz Darbe Girişimi
09.01.2017 10:31
Adana’da ‘FETÖ’ Operasyonu: 40 Gözaltı
Adana’da Gülen örgütüne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gülen örgütüne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bazı adreslere operasyon düzenledi.

AA’da yer alan habere göre, operasyonda aralarında hâlen görevde olan şube müdürü, emniyet âmiri ve polis memurlarının da bulunduğu 40 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, Adlî Tıp Birimi’ndeki sağlık kontrolünün ardından sorgulanmaları için emniyete götürüldü.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Darbe Girişimine İlişkin İlk Mahkeme Kararı Erzurum'da Çıktı05 Ocak 2017 Perşembe 21:48
  • FETÖ Soruşturmasında 380 İş Adamına Gözaltı Kararı Çıktı!05 Ocak 2017 Perşembe 21:42
  • Darbeci Askerlere İlk Ceza Verildi05 Ocak 2017 Perşembe 16:07
  • Asker Eşlerine 31 İlde KPSS Operasyonu: 74 Gözaltı05 Ocak 2017 Perşembe 13:09
  • Abdullah Gül:  Bu Yapıyla İlişkim Olmadı!04 Ocak 2017 Çarşamba 22:12
  • İzmir Merkezli ‘FETÖ’ Operasyonu: 40 Gözaltı04 Ocak 2017 Çarşamba 14:41
  • FETÖ'nün Akademik Yapılanmasına İlişkin İlk İddianame Kabul Edildi03 Ocak 2017 Salı 21:01
  • İzmir’de ‘FETÖ’ Operasyonu: 17 Gözaltı03 Ocak 2017 Salı 15:56
  • Yunanistan'a Kaçan Darbecilerin Duruşması 10 Ocak'ta Yapılacak03 Ocak 2017 Salı 14:19
  • İstanbul’da ByLock’tan 26 Rütbeli Asker Daha Tutuklandı03 Ocak 2017 Salı 13:27
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Medya
    Medya
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim