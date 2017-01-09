Adana’da ‘FETÖ’ Operasyonu: 40 Gözaltı

Adana’da Gülen örgütüne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gülen örgütüne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bazı adreslere operasyon düzenledi.

AA’da yer alan habere göre, operasyonda aralarında hâlen görevde olan şube müdürü, emniyet âmiri ve polis memurlarının da bulunduğu 40 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, Adlî Tıp Birimi’ndeki sağlık kontrolünün ardından sorgulanmaları için emniyete götürüldü.