Adana’da ByLock Operasyonu: 30 Kişi Gözaltına Alındı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Gülen örgütüne yönelik soruşturma çerçevesinde, aralarında daha önce meslekten ihraç edilen ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock’u kullandığı iddia edilen 35 kamu görevlisi hakkında gözaltı kararı verildi.

AA’da yer alan habere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, meslekten ihraç edilen çok sayıda öğretmen ve adliye personelinin de bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, Adana Devlet Hastanesi Adli Tıp Birimi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet’e götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 5 şüphelinin gözaltına alınması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.