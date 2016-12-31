Adalet Bakanlığı’nın 14 Eski Çalışanı Tutuklandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Gülen örgütüne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Adalet Bakanlığı’nın eski çalışanı 25 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.
Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcılarına ifade veren şüphelilerden 7’si adlî kontrol şartıyla serbest bırakılma, 18’i ise tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliklerine sevk edildi.
AA’da yer alan habere göre, mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Adalet Bakanlığı’nın 14 eski çalışanı tutuklanırken 11’i ise adlî kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Adalet Bakanlığı’nın eski çalışanı olan şüphelilerin, cep telefonlarında örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock’un bulunduğu belirtildi.
Adlî kontrol şartıyla serbest bırakılanların, örgütün çözülmesine yönelik itiraflarda bulundukları kaydedildi.
Ayrıca, şüphelilerin, 15-16 Temmuz’daki darbe kalkışmasının ardından Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edildikleri öğrenildi.
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