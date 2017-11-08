ABD’nin Düşman Gördüğünü Düşman Görmek Zorunda mısınız?

Haksöz Haber

İstanbul Emniyeti’nden yapılan açıklamada Kağıthane’de dün gece önceden belirlenen 3 eve operasyon yapıldığı ve operasyon neticesinde HTŞ (Heyet Tahrir Şam) adlı örgüte mensup olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüphelinin, Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’ne götürüldüğü duyurulmuş.

Bilindiği üzere HTŞ, Suriye’de Beşşar Esed rejimine karşı mücadele eden bir yapı. ABD tarafından da düşman olarak görüldüğü biliniyor. Buna karşın HTŞ’nin Türkiye ile hiçbir sorunu olmadığı gibi, Türkiye’de herhangi bir faaliyeti de bulunmuyor. Bu durumda HTŞ ile bağlantı iddiasıyla “terör operasyonu” yapma, Esed rejimine karşı mücadele eden bir yapıdan “terör örgütü” çıkarma işgüzarlığı acaba nasıl bir mantığın ürünü olabilir?