ABD’nin Beslemesi YPG/PKK Artık Küçük Bir Ordunun Silahlarına Sahip!

ABD’nin yaptığı silah yardımlarıyla PKK’nın Suriye kolu YPG küçük bir ordunun silah envanterine sahip oldu.

PKK’nın Suriye kolu olan YPG’ye verilen yeni ağır silahlar Türkiye’nin tepkisini çekiyor. Yapılan yardımlarla YPG küçük bir ordunun envanterine sahip oldu. ABD’nin Rakka operasyonu boyunca omurgasını YPG’nin oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri’ne (DSG) ağır silah yardımı yapmaya devam edeceği belirtiliyor. Türkiye kamuoyu geçtiğimiz günlerde ABD tarafından YPG’ye, IAG Guardian zırhlı personel taşıyıcı ve FGM-148 Javelin anti tank füzesi verildiğini basına yansımıştı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Joseph Votel’in Suriye’ye gerçekleştirdiği gizli ziyaretin ardından YPG’ye verilen Fransız-Alman ortak yapımı MILAN anti tank füzesi ile ABD üretimi Cougar zırhlı personel taşıyıcı bölgede görüntülenmişti.

GÜDÜMLÜ FÜZEYLE 2 KM İLERİYİ VURUYOR

Dünyanın bir çok ordusu tarafından kullanılan MILAN güdümlü anti tank füzesinin 2 km’ye kadar etkili menzili bulunuyor. Roket silahı terk ettikten sonra hedef yer değiştirse bile nişancı optik nişangahtan hedefi takip ettiği sürece roket silah sistemi tarafından yönlendirilerek yüzde 100’lük bir başarıyla hedefi imha ediyor. İngiltere, İspanya ve Hindistan tarafından lisansla üretilen MILAN tanksavar füzeleri araç üstüne de monte edilebiliyor.

FGM-148 JAVELİN

‘TANK KATİLİ’

Terör örgütü YPG’ye daha önce verilen sofistike silahlardan FGM-148 Javelin anti tank füzesi ‘tank katili’ olarak tanınıyor. Tek mermisi yaklaşık 100 bin dolar olan Javelin, hedefe lazerle kilitledikten sonra 150 metre yukarıya çıkıp yüksek irtifadan dalış yaparak tankları en savunmasız noktasından vuruyor. 2.5 km etkili menzile sahip Javelin füzeleri tank ve helikopterlere karşı en etkili sistemlerden biri olarak kabul ediliyor.

GUARDIAN

KARA MAYINLARINDAN KORUYOR

Geçtiğimiz günlerde iki parti halinde terör örgütü YPG’ye teslim edilen 4x4 yüksek korumalı IAG Guardian’lar Rakka’nın kuzeydoğusu’nda sık sık görülüyor. Aracın 360 derece dönen taretine makineli tüfek, füze ve bomba atar monte ediliyor. Yüksek balistik ve patlama direncine sahip zırhla donatılan aracın zemini kara mayınları ve EYP’lere karşı koruması için özel olarak tasarlandı.

‘MUHALİFLERE VERSELER DEAŞ BİTMİŞTİ’

ABD tarafından DSG’ye yapılan silah yardımı Türkiye tarafından devamlı eleştiriliyor. Önceki gün Varşova’da konuşan AB Bakanı Ömer Çelik, ABD başta olmak üzere uluslararası toplumun YPG’yi Suriye’deki tek ‘kara gücü’ olarak tanımlayıp silah desteğinde bulunmasının terörle mücadelede en önemli sorunlardan birini oluşturduğunu söyledi. Çelik, “YPG’ye verdikleri ağır silahları muhaliflere verselerdi DEAŞ sorunu kalmazdı” dedi.

ZİYARET SONRASI

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Joseph Votel’in ziyaretinin ardından görüntülenen 12 kişilik 4x4 Cougar zırhlı personel taşıyıcı ABD şirketi Force Protection Inc tarafından üretiliyor. Zırhlı araç, kara mayını, küçük çaplı balistik ve EYP’li saldırılara karşı üst düzey koruma sağlıyor. ABD Savunma Sekreteri Gates Cougar araçlarına düzenlenen 300’den fazla EYP’li saldırıda can kaybı yaşanmadığını açıklamıştı.

‘SOFİSTİKE SİLAH BECERİSİ TEHLİKELİ’

Savunma analisti Metin Gürcan, VATAN’a yaptığı açıklamada YPG’nin ciddi anlamda anti tank yeteneği kazandığını söylemişti: “YPG’nin bu tip sofistike silahları kullanabilme becerisi kazanması ve askeri uzmanlığını artırması çok tehlikeli. YPG elindeki füzelerin bir kısmını kullanıp, hepsini kullandım diyerek elinde kalanları saklayabilir.

Bu füzeler de 3-5 yıl sonra karşımıza çıkabilir.” Gürcan geçtiğimiz günlerde Al-Monitor’da YPG’de görüntülenen MILAN füzelerini PKK’nın da kullandığına dikkat çekerek, “10 Nisan 2016’da Şırnak Uludere’de ve 26 Haziran 2016’da Şırnak’taki başka bir üs bölgesine yapılan atışlarda MILAN ATGM’nin kullanıldığı görülüyor” dedi.

Kaynak: Haber 7