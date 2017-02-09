ABD’nin Afganistan İşgal Komutanı: Afganistan'daki Durum Çıkmazda

»Ana Sayfa»Afganistan
09.02.2017 22:32
ABD’nin Afganistan İşgal Komutanı: Afganistan'daki Durum Çıkmazda
ABD’nin Afganistan Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Nicholson, Afganistan'daki durumun “çıkmazda” olduğunu belirterek, Afgan güvenlik güçlerine eğitim ve destek için birkaç bin askere daha ihtiyaçlarının olduğunu söyledi.

ABD’nin Afganistan Kuvvetleri Komutanı Orgeneral John Nicholson, ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesinde "Afganistan’daki Durum" başlıklı oturumda senatörlerin sorularını yanıtladı.

Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Arizona Senatörü Cumhuriyetçi John McCain’in Afganistan’daki güvenlik durumu ile ilgili genel bir değerlendirme yapmasını istediği Nicholson, "Afganistan’da çıkmazdayız." dedi.

Afgan güvenlik güçlerinin Taliban ve diğer silahlı örgütlere karşı verdiği kayıpların, orduya yapılan istihdamdan yüksek olduğunun altını çizen Nicholson, Afgan ordusunun kayıplarının sürdürülebilir olmadığını ifade etti.

"Birkaç bin kişilik eksiğimiz var"

ABD ve NATO müttefiklerinin ülkede bulundurduğu asker sayısının yeterli olup olmadığına ilişkin bir soruya ise Nicholson, “Terörle mücadele görevleri için yeterli kaynağım var ancak eğitim, tavsiye ve yardım görevleri için birkaç bin kişilik eksiğimiz var. Bu rakam NATO’nun eğitim ve destek misyonu için söz konusu, dolayısıyla ABD’den veya müttefiklerimizden sağlanabilir.” yanıtını verdi.

Orgeneral Nicholson, yeni yönetimden asker sayısının artırılması ve angajman yetkisinde esneklik sağlanması talebinde bulunacağını kaydetti.

"Afganistan’a Rusya ve İran müdahale ediyor"

ABD’li komutan, Afganistan’ın içişlerindeki karışıklığa ek olarak İran ve Rusya gibi dış güçlerin de ülkenin içişlerine müdahale ettiğini öne sürdü.

Nicholson, İran’ın su ve ticaret gibi konularda Afganistan ile ilişki kurduğunu ancak ABD ile NATO’nun, Tahran'ın bu ülkedeki çabalarından rahatsız olduğunu savundu.

Rusya’nın müdahalesine yönelik ise Nicholson, "Moskova’nın ABD ve NATO’nun altını oymak adına Taliban’ın söylemlerini meşrulaştırıcı faaliyetlerde bulunduğunu" iddia etti. 

"Taliban terör örgütü ilan edilirse sahadaki ivmemiz değiştir"

ABD, Afganistan’da 2011 yılından beri terörle mücadele ve kuvvet koruma kapsamında Afganistan’da saldırı gerçekleştiriyor ancak Taliban’la direkt bir angajman için ABD’nin Afganistan’daki kuvvetlerinin yetkisi bulunmuyor.

Bir senatörün, "Taliban’ı terör örgütü ilan etmemiz gerekir mi?" sorusuna cevap verirken emir komuta zincirine işaret eden Nicholson, "Taliban terör örgütü ilan edilip angajman kurallarında esneklik sağlandığı takdirde sahadaki ivmenin değişeceğini" ifade etti.

AA

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