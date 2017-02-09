ABD’nin Afganistan İşgal Komutanı: Afganistan'daki Durum Çıkmazda
ABD’nin Afganistan Kuvvetleri Komutanı Orgeneral John Nicholson, ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesinde "Afganistan’daki Durum" başlıklı oturumda senatörlerin sorularını yanıtladı.
Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Arizona Senatörü Cumhuriyetçi John McCain’in Afganistan’daki güvenlik durumu ile ilgili genel bir değerlendirme yapmasını istediği Nicholson, "Afganistan’da çıkmazdayız." dedi.
Afgan güvenlik güçlerinin Taliban ve diğer silahlı örgütlere karşı verdiği kayıpların, orduya yapılan istihdamdan yüksek olduğunun altını çizen Nicholson, Afgan ordusunun kayıplarının sürdürülebilir olmadığını ifade etti.
"Birkaç bin kişilik eksiğimiz var"
ABD ve NATO müttefiklerinin ülkede bulundurduğu asker sayısının yeterli olup olmadığına ilişkin bir soruya ise Nicholson, “Terörle mücadele görevleri için yeterli kaynağım var ancak eğitim, tavsiye ve yardım görevleri için birkaç bin kişilik eksiğimiz var. Bu rakam NATO’nun eğitim ve destek misyonu için söz konusu, dolayısıyla ABD’den veya müttefiklerimizden sağlanabilir.” yanıtını verdi.
Orgeneral Nicholson, yeni yönetimden asker sayısının artırılması ve angajman yetkisinde esneklik sağlanması talebinde bulunacağını kaydetti.
"Afganistan’a Rusya ve İran müdahale ediyor"
ABD’li komutan, Afganistan’ın içişlerindeki karışıklığa ek olarak İran ve Rusya gibi dış güçlerin de ülkenin içişlerine müdahale ettiğini öne sürdü.
Nicholson, İran’ın su ve ticaret gibi konularda Afganistan ile ilişki kurduğunu ancak ABD ile NATO’nun, Tahran'ın bu ülkedeki çabalarından rahatsız olduğunu savundu.
Rusya’nın müdahalesine yönelik ise Nicholson, "Moskova’nın ABD ve NATO’nun altını oymak adına Taliban’ın söylemlerini meşrulaştırıcı faaliyetlerde bulunduğunu" iddia etti.
"Taliban terör örgütü ilan edilirse sahadaki ivmemiz değiştir"
ABD, Afganistan’da 2011 yılından beri terörle mücadele ve kuvvet koruma kapsamında Afganistan’da saldırı gerçekleştiriyor ancak Taliban’la direkt bir angajman için ABD’nin Afganistan’daki kuvvetlerinin yetkisi bulunmuyor.
Bir senatörün, "Taliban’ı terör örgütü ilan etmemiz gerekir mi?" sorusuna cevap verirken emir komuta zincirine işaret eden Nicholson, "Taliban terör örgütü ilan edilip angajman kurallarında esneklik sağlandığı takdirde sahadaki ivmenin değişeceğini" ifade etti.
AA
- Yorumlar 0
- Kul Sadi Yüksel: “Şirkin Her Türlüsünü Reddetmek, Tevhid'in Gereğidir!”Yeni Akit gazetesinden Ziya Gündüz, Kul Sadi Yüksel ile yeni çıkan “Tevhid ve Ahlak” kitabı çevresinde bir röportaj gerçekleştirdi.
- Nabi Avcı, Zaman ve Yeni Şafak Dönemlerini AnlattıKültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, kurucu kadrosunda yer aldığı Zaman gazetesi ve Yeni Şafak hakkında Yeni Şafak gazetesinden Ayşe Olgun’a ilginç bilgiler verdi.
- Davutoğlu: Siyaseti Dizayn Etmeye ÇalışıyorlarAhmet Davutoğlu, “İlk tur tamamlandı, fire olmadığı ortaya çıktı. İkinci turda da hiçbir şekilde bir tereddüt AK Parti bünyesinde ortaya çıkmaz” dedi.
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
- Bir İşgüzarlık Örneği Olarak “Meal Müçtehidliği”Yazısında kendisine gelen bir mail örneği üzerinden “meal müçtehidliğine soyunanlar”ın tutarsızlıklarını eleştiren Mustafa Öztürk, bu zihniyetin namazda hafî ve cehrî kıraat meselesinde sergiledikleri işgüzarlığa dair dikkat çekici tespitlerde bulunmuş.
- Şeytan Hayatımızın Neresinde?Şeytan-insan ilişkisi, balık-olta ilişkisine benziyor. Balık, oltadaki yeme kanarsa, oltaya yakalanıyor. Eğer balık oltadaki yemden sakınırsa, ne kadar olta olursa olsun, balık güvendedir.
- Kur’an’da İnsanın Zalim Olması Ne Demektir?Abdulhakim Beyazyüz, Kur’an’da geçen “İnsanın zalim olması” konusunu okuyucularımız için değerlendirmiş.
- Şeriatla Hükmetmeyen Kâfir Olur mu?Hayrettin Karaman, “Şeriatla Hükmetmeyenler Kafir Olur mu?” sorusunu analiz etmiş.
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- “KHK Listelerinin Yol Açtığı Hukuksuzluklara Son Verilsin!”
- “28 Şubat'ın Unutulan Mağdurları: Zindandaki Müslümanlar”
- Asıl İhraç Edilmesi Gerekenler Kimler?
- "İran Esed’e Darbe Yapıp Mahir’i Başa Geçirmek İstedi, Rusya Önledi" İddiası
- Rusya: PKK ve YPG'yi Terörist Olarak Görmüyoruz
- İskilipli Atıf Hoca Adına Ruanda’da Su Kuyusu Açılmasını Sindiremediler!
- “İnsan Dostuna Sigara İkram Eder mi?”
- Rusya Suriye’de 'Kazara' TSK Personelini Vurdu!
- "Kurtarılan Bölgelerdeki Fitne, İran Tarafından Planlanıyor"
- Rusya: Fırat Kalkanı Operasyonunda Şam'ın Onayı Şart
- MEB 20 Bin Öğretmen Alacak
- “KHK Listelerinin Yol Açtığı Hukuksuzluklara Son Verilsin!”
- Rusya: PKK ve YPG'yi Terörist Olarak Görmüyoruz
- “28 Şubat'ın Unutulan Mağdurları: Zindandaki Müslümanlar”
- Asıl İhraç Edilmesi Gerekenler Kimler?
- Taksim'e Yapılacak Caminin Şantiyesi Kuruluyor
- Rusya Suriye’de 'Kazara' TSK Personelini Vurdu!
- Irak Hizbullahı Genel Sekreteri Öldürüldü
- Kızılhaç, Afganistan’daki Yardım Faaliyetlerini Durdurdu
- Rusya: Fırat Kalkanı Operasyonunda Şam'ın Onayı Şart
- "İran Esed’e Darbe Yapıp Mahir’i Başa Geçirmek İstedi, Rusya Önledi" İddiası
- “İnsan Dostuna Sigara İkram Eder mi?”
- Arap Birliğinden Suriye'deki İnfazlara Tepki
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim