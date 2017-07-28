ABD’den PKK/PYD’ye 180 Tırlık Yeni Askeri Sevkiyat!

Haseke’deki AA muhabiri, 22 Temmuz’da 100, dün 80 olmak üzere askeri araç gereç ve mühimmat taşıyan toplam 180 tırın, Irak sınırından geçerek PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD’nin kontrolündeki Haseke’ye girdiğini bildirdi.

Konvoyda, üstü kapalı tırlar, iş makineleri, personel taşıyıcı araçlar dikkat çekti.

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Ayrıca, 5 Haziran’da 60, 12 Haziran’da 20, 16 Haziran’da 50 ve 21 ile 26 Haziran’da toplam 120, 5 Temmuz’da 82, 9 Temmuz’da 102, 13 Temmuz’da 95, 17 Temmuz’da 100 olmak üzere 629 tır, PKK/PYD bölgesine teslimat yapmıştı.

Pentagon Belgesindeki Silahların Listesi

AA muhabirinin ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) edindiği belgede, Suriye’de PKK/PYD’nin de içinde olduğu gruplara verilecek silahlar listesinde, 12 bin adet kalaşnikof marka tüfek, 6 bin adet makineli tüfek ve 3 bin 500 adet ağır makineli tüfeğin yanı sıra 3 bin adet Amerikan yapımı RPG-7 ve bin adet Amerikan yapımı AT-4 veya Rus yapımı SPG-9 tanksavar da yer aldığı görülmüştü.

Ayrıca, aynı kapsamda değişik kalibreye sahip 235 adet havan topu, 100 adet keskin nişancı tüfeği, 450 adet PV-7 tipi gece görüş dürbünü ve 150 adet kızılötesi lazer aydınlatıcı dürbünün örgüte ulaşacağı bilgisi yer almıştı.

ABD’nin PKK/PYD’ye Nisan 2016’dan bu yana askeri yardımda bulunduğu biliniyor.