ABD Dışişleri Bakanlığı Bu Sene İftar Programı Yapmayacak

ABD basınının ismini açıklamadığı iki Amerikalı yetkiliye dayandırdığı haberlerde, bakanlık bünyesinde bulunan Dinler ve Küresel İlişkiler departmanı, 20 yıldır olduğu gibi bu sene de iftar etkinliği düzenlenmesi teklifinde bulundu.

Ancak bu teklifin Bakan Tillerson tarafından olumsuz karşılandığı belirtildi.

Konuya ilişkin AA'ya açıklama yapan üst düzey bir bakanlık yetkili ise bu sene ramazan programının yapılıp yapılmayacağı konusunda henüz son kararın verilmediğini söyledi.

Yetkili, "Henüz ihtimalleri değerlendiriyoruz. ABD Büyükelçilikleri ramazan boyunca farklı etkinlikler yapmaları konusunda teşvik edildi." ifadesini kullandı.

AA