AB Zirvesi'nden Çıkan Türkiye Kararı

Juncker, Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi'nin bitiminde basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'ye sağlanan katılım öncesi mali yardımlarla ilgili Juncker, "Fonları başka bir tarafa yöneltmeye ve muhtemelen aşağı indirmeye yönelik bir düzenleme teklifinde bulunma konusunda anlaştık." dedi.

YENİDEN YÖNLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN TEKLİF HAZIRLANMASI İÇİN YETKİ VERİLDİ

Söz konusu fonların 3'te 1'lik kısmının sivil toplum, hukukun egemenliği, insan ve çocuk hakları ile ilgili alanlara yönelik olduğunu anımsatan Juncker, fonun bu alanlardaki kısmını artırma ihtimalleri bulunduğunu ifade etti.

Juncker, katılım öncesi fonların, Türkiye'deki Suriyelilere yönelik kurulan sığınmacı fonuna aktarılmayacağını vurguladı.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk da Türkiye'yle ilişkileri ele aldıklarını ve AB Komisyonu'na üyelik öncesi fonların kesilip kesilmemesi veya yeniden yönlendirilmesine ilişkin teklif hazırlaması için yetki verdiklerini belirterek, "Bu önemli bir tartışmaydı. Ankara'ya kapıyı açık tutmak istiyoruz. Fakat Türkiye'de şu andaki gerçeklik bunu zorlaştırıyor." diye konuştu.

Buna karşın, 2014-2020 dönemi için ayrılan 4,5 milyar avronun şu ana kadar sadece 257 milyon avrosu Türkiye'ye gönderildi. Bu yüzden kesintiye gidilse bile bunun pratikte bir karşılığı bulunmuyor.