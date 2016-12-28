9 İlde Okullar Kar Nedeniyle Tatil Edildi
Karaman İl Milli Eğitim müdürü Asım Sultanoğlu, yaptığı açıklamada, Karaman'da olumsuz hava koşullarının devam ettiğini söyledi.
Hava sıcaklığının geçmiş günlere göre birkaç derece artması ile çatılardaki karların erimeye başladığını ifade eden Sultanoğlu, şunları belirtti:
"Çatılarda bir metreye yakın kar var. Bu kar ve çatılardan sarkan buzlar zaman zaman aşağı düşerek tehlike arz etmektedir. Ayrıca meteoroloji tahminlerine göre 29 Aralık Perşembe akşam ve 30 Aralık Cuma günü 35 santim civarında kar yağması beklenmektedir. Bunun için yapılan toplantıda İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla il genelindeki tüm okulların yarın ve 30 Aralık Cuma günleri tatil edilmesi kararı alındı. Şu anda önemli olan çocuklarımızın sağlığı ve can güvenliği. Bu eğitime verilen aralar telafi edilecektir."
Sultanoğlu ayrıca, toplantıda kamu kurum ve kuruluşlarındaki hamile ve engelli personelin de perşembe ve cuma günü idari izinli sayılmasının uygun görüldüğünü belirtti.
Ankara
Ankara il genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi.
Ankara Valisi Ercan Topaca'nın Twitter'da paylaştığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve beraberinde oluşabilecek buzlanma nedeniyle ilimiz genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 29.12.2016 Perşembe günü 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir.
Kamuda görevli hamile ve engelli çalışanlar da bu tarihte idari izinli sayılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Isparta
Isparta'da yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile bazı ilçelerde eğitime yarın ara verildiği bildirildi.
Isparta Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve merkeze bağlı köyler ile Aksu, Yalvaç, Sütçüler, Eğirdir ilçelerindeki okullarda 29 Aralık Perşembe eğitime ara verildiğini belirtti.
Bu arada, Süleyman Demirel Üniversitesi de eğitime yarın ara verildiğini duyurdu.
Çankırı
Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verilecek.
Ilgaz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilçede etkili kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime yarın ara verileceği kaydedildi.
Manisa
Manisa'nın Selendi ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı öğrenciler için okullar bir gün tatil edildi.
Selendi ilçesinde bugün etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı gelen öğrenciler için bir gün okullar tatil edildi. Kaymakamlık kararıyla tatil edilen okullarda eğitim gören 1275 taşımalı öğrenci ile birleştirilmiş sınıflı ilkokullardaki öğrenciler için 29 Aralık Perşembe günü okullar 1 günlük tatil edildi. Kar yağışının devam etmesi durumunda ilçe merkezindeki okulların da tatil edilebileceği bildirildi.
Kula ilçesinde, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı sistemle eğitim gören öğrenciler için okullar bir gün tatil edildi.
Kula Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle resmi taşımalı eğitime tabi öğrencilere Birleştirilmiş sınıflı okullar (9 mahallede bulunan birleştirilmiş sınıflı okullar), Encekler mahallesi ve Çarıkballı mahallesinde bulunan okulların 1 gün tatil edildiği belirtildi. Ayrıca ilçe merkezindeki okulların eğitime devam edeceği belirtildi.
Eskişehir
Eskişehir kent merkezi ve ilçelerinde, yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bugün sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı nedeniyle 29 Aralık Perşembe günü ilk ve orta dereceli okullarda, eğitime ara verildiği belirtildi.
Öte yandan Eskişehir'in; Bursa, Kütahya ve Ankara ile ulaşımını sağlayan karayollarında, trafikte sıkıntı yaşanmaması için ekipler çalışmalarına devam ediyor.
Afyonkarahisar
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Bolvadin'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşın ilçe genelinde ilk ve orta dereceli okullarda yarın 1 gün süreyle eğitime ara verildi.
Afyonkarahisar- Antalya ve Afyonkarahisar- Ankara karayollarında kar ve tipi nedeniyle çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi, ulaşımda aksamalar yaşandı.
Uşak
Uşak'ta, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın ilk ve orta öğretimde eğitime ara verildi.
Uşak Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinde başlayan ve etkili olan kar yağışı dolayısıyla il genelinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitime 29 Aralık Perşembe günü ara verildiği bildirildi.
Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.
Uşak Valisi Ahmet Okur da kar tatiline ilişkin kararı sosyal medya hesabından paylaştı.
Kütahya
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.
Tavşanlı Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "29 Aralık 2016 Perşembe günü Tavşanlı ilçemizde ilk ve orta öğretim okullarımız yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edilmiştir" denildi.
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