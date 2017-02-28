28 Şubat Davasında Son Durum

103 sanıklı 28 Şubat davasının kilit isimleri dönemin Genelkurmay Başkanı Karadayı ve ikinci başkanı Çevik Bir… İki isim de mahkemede verdiği ifadede “28 Şubat’ın darbe olmadığını” iddia etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Şubat dönemine ilişkin 2011 yılında soruşturma başlattı. İki yılı aşkın sure yürütülen soruşturma sonucunda, Haziran 2013’te dava açıldı.

Emekli orgeneraller Çevik Bir, İsmail Hakkı Karadayı, Çetin Doğan ve Teoman Koman gibi isimlerin sanık olarak yer aldığı davada 103 sanık yargılanıyor.

Dönemin YÖK başkanı Kemal Gürüz’ün de yargılandığı davada sanıkların, “hükümeti devirmeye teşebbüs” suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmaları talep ediliyor.

Dönemin Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller ve İçişleri bakanı Meral Akşener, davada mağdur sıfatıyla yer alıyor.

2013’ün Eylül ayında başlayan dava, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ediyor. Mahkeme, iddianamenin kendisine gelmesi ile birlikte dosya üzerinden yaptığı inceleme ile 75’i tutuklu olan sanıkların 37’sinin tahliyesine karar vermişti.

Karadayı: 28 Şubat darbe değil

Dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, mahkemede verdiği ifadede 28 Şubat’ın darbe olmadığını söyledi:

''Dini siyasete alet ettiler. 28 Şubat bu esaslara ters düşen uygulamaların ortaya çıktığı tablodur. Huzursuzluktur. Ancak bunun kaynağı silahlı kuvvetler olmamıştır''

Sincan'da tankların yürütülmesinden haberinin olmadığını söyleyen Karadayı, ''Bir gün sonra haberim oldu, arkadaşlarıma sorduğumda tankların tatbikata gitmek için buradan geçtiğini söylediler'' dedi.

İkinci Başkan Çevik Bir: Kararları MGK üyeleri imzaladı

Dönemin İkinci Genelkurmay Başkanı Çevik Bir de mahkemede verdiği ifadede suçlamaları kabul etmedi. Refah Partisinin tüm faaliyetlerini izlemek amacıyla TSK içinde kurulan Batı Çalışma Grubu’nun adını kendisinin verdiğini belirten Çevik Bir şöyle konuştu:

“Adını ben verdim Batı diye. İrticaya karşı yönümüzü Batı'ya çevirdiğimiz için Batı Çalışma Grubu olarak isimlendirdik. Batı çalışma grubunu darbe amaçlı bir cunta çalışması olması mümkün değildir. 28 Şubat 1997 tarihindeki MGK toplantısındaki irtica tehdidinin öncelikli tehdit konumuna geldiği ve bununla ilgili 406 Sayılı karar alındı. Bu kararlar Cumhurbaşkanı ve Başbakan dahil MGK'nın tüm üyeleri tarafından imzalanmıştır.”

Mesut Yılmaz: O dönem askeri yetkili ile görüşmedim

28 Şubat davasında tanık olarak ifade veren eski Başbakan Mesut Yılmaz, ''Komutanlarımızla Başbakan olarak her zaman aynı düşüncelere sahip olmadım. Din özgürlüğüyle irticayla mücadelenin birbirinden ayrılması gerektiğini, başörtüsü yasağının irticayı beslediğini söyledim'' dedi.

Yılmaz, "Ama muhatap olduğum hiçbir komutanın hükümeti devirme ya da siyasete yön verme uğraşı içinde olduğunu görmedim" ifadesini kullandı. Mesut Yılmaz, Başbakan olmadan önce Genelkurmay Başkanı veya bir askeri yetkiliyle görüşme yapmadığını, kendisine hiçbir telkinde bulunulmadığını söyledi.

Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan ile hükümet kurmamasının nedeninin de birçok konudaki görüş ayrılığı olduğunu belirten Yılmaz, Erbakan'ın "Adil düzen kanlı mı olacak kansız mı?" sözünü hatırlatarak, "Bu söz açıkça iç savaş beyanıydı. Bence burada yargılanması gereken işte bu anlayıştır. Ordunun buna ilişkin rahatsızlığını ortaya koyması normaldir" dedi.

Eylül ayında yargılamaya başlayan mahkeme, 87. duruşmasını geçtiğimiz hafta 22 Şubat’ta tamamladı. Tutuklu sanıklar zaman içinde tahliye oldu. Davada tutuklu sanık bulunmuyor.

FETÖ davası iddianamesi talep edildi

Dava kapsamında, kamuoyunda "FETÖ çatı davası" olarak bilinen davanın iddianamesi, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nden talep edildi.

Çatı iddianamede Gülen örgütü ile ilgili , "Cemaatin, korkunç bir deve dönüşmesi ve terörizme giden üçüncü aşaması 28 Şubat 1997 post modern darbe vakasından sonradır" tespiti yapılmıştı.

Çatı iddianamesi 28 Şubat davasının görüldüğü mahkemeye ulaştı ve mahkeme iddianameyi incelemeye aldı. Mahkeme, TBMM 15 Temmuz Darbe Komisyonu Raporu ve tutanaklarının istenmesine karar verdi.

Dava 23 Mayıs 2017 de görülmeye devam edecek.

Kaynak: Al Jazeera