28 Şubat Davasında 87. Duruşma Yarın

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21.02.2017 12:21
28 Şubat Davasında 87. Duruşma Yarın
"Türkiye Cumhuriyeti hükümetini cebren devirmeye, düşürmeye iştirak" suçundan 103 sanığın yargılandığı davanın 87. duruşması yarın görülecek.

28 Şubat dönemine ilişkin, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini cebren devirmeye, düşürmeye iştirak" suçundan 103 sanığın yargılandığı davanın 87. duruşması yarın yapılacak.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yarın 09.30'da başlayacak duruşmanın son celsesinde, 28 Şubat döneminde DYP Genel Başkanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevinde bulunması dolayısıyla "tanık" olarak dinlenmek üzere daha önce davetiye çıkarılan Tansu Çiller'in yeniden çağrılmasına karar verilmişti.

ÇİLLER TANIK OLARAK DİNLENMESİ İÇİN DAVETE CEVAP VERMEDİ

Çağrı kağıdında, Çiller'in gelecek duruşmada hazır olmadığı takdirde zorla getirileceğine dair ihtarda bulunulduğu öğrenildi.

Çiller'e davetiyenin ulaştığı ancak Çiller'in davetiyeye henüz cevap vermediği kaydedildi.

Davanın son celsesinde, kamuoyunda "FETÖ çatı davası" olarak bilinen davanın iddianamesinin Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinden istenilmesi talep edilmişti.

İddianamenin dijital ortamda mahkemeye gönderildiği ve dava dosyasına eklendiği bildirildi.

Mahkeme, "Batı Çalışma Grubu"nun tasfiyesine yönelik alınan bir karar olup olmadığının Milli Güvenlik Kurulundan sorulmasına karar vermişti. Ancak bu talebe herhangi bir cevabın gelmediği öğrenildi.

Duruşmada, 28 Şubat döneminde Refahyol Hükümeti'nin Başbakanı Necmettin Erbakan'ın danışmanlığını yapan ve yurt dışında olduğu için bir önceki celsede "tanık" olarak dinlenemeyen İlnur Çevik'in de dinlenmesi bekleniyor.

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