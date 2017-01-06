2016'da 7 Bin 495 Sığınmacı Öldü

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06.01.2017 21:12
2016'da 7 Bin 495 Sığınmacı Öldü
Uluslararası Göç Örgütü'nce (IOM), 2016'da dünya genelinde 7 bin 495 sığınmacının hayatını kaybettiği bildirildi.

BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında IOM Sözcüsü Joel Millman, 2016 yılında Akdeniz'i geçip Avrupa'ya ulaşmaya çalışan sığınmacılar için en ölümcül yıl olduğunu ve toplam 5 bin 79 sığınmacının öldüğünü söyledi.

Dünya genelinde geçen yıl 7 bin 495 sığınmacının hayatını kaybettiğini aktaran Millman, Akdeniz ve Ege Denizi dışında bin 124 sığınmacının Kuzey Afrika'da, 153 sığınmacının Güney Asya'da ve 432 sığınmacının ise ABD-Meksika sınırında öldüğünü belirtti.

"GÜNDE ORTALAMA 20 KİŞİ ÖLDÜ"

Bu arada IOM Genel Müdürü William Lacy Swing ise yaptığı açıklamada, son 3 yılda 18 bin 501 sığınmacının hayatını kaybettiğine dikkati çekerek, "Bu son derece şok edici. Son 3 yılda günde ortalama 20 kişi öldü. Göçü yasal, tehlikesiz ve güvenli hale getirmek için harekete geçmeliyiz." ifadesini kullandı.

IOM verilerine göre, dünya genelinde 2014'te 5 bin 267 ve 2015'te ise 5 bin 740 sığınmacı hayatını kaybetmişti.

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