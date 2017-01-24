2016’da 1 Milyon 341 Bin Konut Satıldı

»Ana Sayfa»Ekonomi
24.01.2017 11:15
2016’da 1 Milyon 341 Bin Konut Satıldı
Konut satışları 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 4 artarak 1 milyon 341 bin 453 oldu.

Türkiye genelinde konut satışları 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 4 artarak 1 milyon 341 bin 453 oldu.

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