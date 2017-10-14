19 İlde 63 Eski Polis Gözaltına Alındı

ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen, aralarında KHK'larla ihraç edilenlerin de bulunduğu 100 eski emniyet mensubundan 63'ü, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 19 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

AA muhabirinin Emniyet yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı eski emniyet mensuplarını yakalamaya yönelik operasyonlarına bir yenisini ekledi.

Haklarında gözaltı kararı verilen ve aralarında geçmiş dönemde Emniyet Genel Müdürlüğünde daire başkan yardımcılığı ya da il emniyet müdür yardımcılığı görevlerini yürüten 37 birinci sınıf emniyet müdürünün de bulunduğu 100 şüpheliden 63'ü, Ankara merkezli 19 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

Diğer illerde gözaltına alınan şüphelilerin de Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirildiği, firari şüphelilerin yakalanması için operasyonların devam ettiği öğrenildi.