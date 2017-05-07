Gazze’deki İnsan Hakları Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Filistinli tutsaklar tarafından gerçekleştirilen açlık grevinin engellenmesinin, insan onurunun hiçe sayılması ve bir suç olduğu dile getirildi.

AA’da yer alan habere göre, “Zorla besleme, savaş suçudur. Bunu emreden ya da uygulanmasına ortak olan herkes bu suça da ortak olmuştur ve cezalandırılmaları gerekmektedir.” ifadesinin yer aldığı açıklamada, dünyadaki doktor sendikalarına hiçbir zorla besleme uygulamasına katılmama çağrısı yapıldı.

Zorla beslemenin işgalci İsrail yönetiminin iddia ettiği gibi açlık grevindeki tutsakların hayatlarını kurtarmaya dönük olmadığına işaret edilen Açıklamada, tutsakları zorla beslemeye çalışan herkes hakkında tüm hukuki yollara başvurulacağı belirtildi.

İşgalci İsrail hükümeti 2015 yılında cezaevinde açlık grevi yapan Filistinlilerin zorla beslenmesine imkân sağlayan bir yasa tasarısını onaylamıştı.